PATERSON erzählt die Geschichte des Busfahrers Paterson, der genauso heißt wie der Ort, in dem er lebt. Die Kleinstadt in New Jersey und ihre eigentümlichen Bewohner sind die Inspiration für seine Gedichte, die er Tag für Tag in der Mittagspause auf der Parkbank verfasst. Die Welt seiner Frau Laura dagegen ist im ständigen Wandel. Fast täglich hat sie neue Träume, jeder einzelne von ihnen ein anderes, inspirierendes Projekt. Paterson liebt Laura und sie ihn. Er unterstützt ihre neugefundenen Ambitionen und sie bewundert seine Gabe für Poesie.



Der neue Film von Kultregisseur Jim Jarmusch (DEAD MAN, BROKEN FLOWERS, ONLY LOVERS LEFT ALIVE) widmet sich mit viel Liebe zum Detail und gewohnt lakonischem Humor seinen skurrilen Figuren, allen voran dem von Shootingstar Adam Driver (STAR WARS: DAS ERWACHEN DER MACHT) verkörperten Feingeist Paterson sowie die mehrfach ausgezeichnete, in Frankreich lebende iranische Schauspielerin Golshifteh Farahani (u.a. "Huhn mit Pflaumen" von Marjane Satrapi).

Durch maximalen Minimalismus gelingt Jarmusch ein Gedicht von einem Film.



Großes Vorbild und Idol des Busfahrers Paterson im Film ist der amerikanische Lyriker und Prosa-Autor William Carlos Williams (17. September 1883 – 4. März 1963), dessen bekanntester Gedichtband PATERSON die gleichnamige Industriestadt in New Jersey zu einem der literarisch denkwürdigsten Orte Amerikas erhob.



Zum Regisseur: Jim Jarmusch, geboren 1953 in Ohio, studierte Journalismus, Literatur und Filmwissenschaften in Chicago und New York und drehte 1980 seinen ersten Film, "Permanent Vacation", der mit dem Josef von Sternberg Preis der Mannheimer Filmwoche prämiert wurde. Für seine Werke, darunter "Stranger Than Paradise" (1984), "Coffee and Cigarettes" (1986), "Night on Earth" (1991), "Dead Man" (1995), "Ghost Dog" (1999) und "Broken Flowers" (2005), wurde er mit zahlreichen Preisen geehrt. "Only Lovers Left Alive" lief im Mai 2013 auf den 66. Internationalen Filmfestspielen von Cannes im Wettbewerb.

PATERSON feierte seine umjubelte Weltpremiere im Wettbewerb der 69. Internationalen Filmfestspiele in Cannes 2016.



AVIVA-Tipp: In wunderschön komponierten Bildern erzählt PATERSON Ausnahmeregisseur und Independent-Ikone Jim Jarmusch ein liebevolles modernes Märchen um Sehnsüchte und Träume – ein filmisches Meisterwerk voller Liebe, Schönheit und Poesie!



PATERSON

Regie und Drehbuch: Jim Jarmusch

DarstellerInnen: Adam Driver, Golshifteh Farahani, Barry Shabaka Henley, Clift Smith, Chasten Harmon, William Jackson Harper

Produktionsland: USA

Produktionsjahr: 2016

Musik: Sqürl

Technische Daten und Ausstattung

Blu-ray

Sprachen/Ton: Englisch (5.1 DTS-HD MA), Deutsch (5.1 DTS-HD MA, Stereo DTS-HD MA), Untertitel: Deutsch

Laufzeit: 118 Min.

Extras: Trailershow, Wendecover

DVD

Sprachen/Ton: Englisch (5.1 DD), Deutsch (5.1 DD, Stereo DD), Untertitel: Deutsch

Laufzeit: 113 Min.

Extras: Trailershow, Wendecover

VÖ-Termin Blu-ray, DVD & digital: 9. Juni 2017

www.paterson-derfilm.de





Quelle: Weltkino Filmverleih