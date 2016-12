... in der die Kultivierung der ├Ąu├čeren Erscheinung f├╝r Frauen ein zentraler Bestandteil ihrer Identit├Ąt war.



Teils inszenierte, teils aus dem Moment heraus entstandene Aufnahmen f├╝gt die Fotografin, deren Werke in zahlreichen Soloausstellungen und Galerien gezeigt wurden und die unter anderem an der Harvard University Fotografie unterrichtet hat, zum Portrait einer Frau zusammen, die neben ihres femininen und stets perfekt gestylten ├äu├čeren eine bewundernswerte Leichtigkeit und Lebendigkeit ausstrahlt.

Das ehemalige Model Wendy Burden entstammt der amerikanischen High Society und nahm in ihrer Jugend zun├Ąchst Gesangs- und Schauspielunterricht. Mit 16 Jahren wurde sie von niemand geringerem als Richard Avedon entdeckt und war unter anderem 1948 auf dem Cover des Life Magazine zu sehen. Fotos aus dieser Zeit er├Âffnen den Bildband und zeigen sie als junge Frau im Stil der 40er und 50er Jahre. Die darauffolgenden Fotos hat Sage Sohier im Verlauf zweier Jahrzehnte zwischen 1994 und 2014 aufgenommen. Auf den letzten Bildern ist Wendy Burden bereits ├╝ber achtzig.



Neben der Dokumentation ihrer t├Ąglichen Sch├Ânheitsroutine, bestehend aus Schaumb├Ądern, dem Auftragen von Make Up oder dem Bleichen von Gesichtsbehaarung, sind auch Fotos von ernsteren Ereignissen im Leben der Protagonistin zu finden, wie etwa dem Tod ihres Lebensgef├Ąhrten oder ein sp├Ąterer Besuch an dessen Grab.

Obwohl die Bilder nichts besch├Ânigen und auch Narben oder Altersflecken nicht verstecken, bietet sich die Mutter der Fotografin in ihnen doch mit solcher Grazie und Pr├Ąsenz dar, dass sie niemals entbl├Â├čend oder unvorteilhaft wirken.

Ob nackt beim Schwimmen im Pool, beim Minigolfen im bunt gepunkteten Pullover oder mit Duschhaube und Drink im Spa: Wendy Burden dominiert jedes Bild mit ihrer eindringlichen Vitalit├Ąt.



Perfekte Selbstinszenierung im Fokus von Reflexionen



Als Hommage an ihre Mutter ist Sage Sohier ein wundersch├Âner Einblick in das Leben einer schillernden Frau gelungen, auf allgemeinerer Ebene spielt es mit der Faszination f├╝r Sch├Ânheit, dem Prozess des Alterns und dem Kontrast verschiedener Generationen. Der Titel des Bandes, "Witness to beauty" beschreibt gut, wie die Rezipientin sich beim Betrachten der Bilder f├╝hlt: als stille Beobachterin einer Frau, deren Sch├Ânheit sie zugleich sehr real, aber auch distanziert und entr├╝ckt wirken l├Ąsst. Ihre aufwendige Aufmachung, die prunkvollen M├Âbel im Hintergrund oder auch der zurechtgestutzte Garten in dem sie in perfekt zur Umgebung abgestimmter gebl├╝mter Bluse der Gartenarbeit nachgeht, verleihen den Bildern den Hauch einer vergangen und seltsam unwirklichen Epoche.



Die Liebe zum Selbstbild kommt in den Aufnahmen mehrmals zur Geltung. Bezeichnend sind hierf├╝r die Spiegel, die als wiederkehrendes Motiv in einigen Aufnahmen auftauchen. Manchmal ist in ihnen die Fotografin zu sehen, immer jedoch das Fotomodell, das sich eingehend in ihnen betrachtet. Auf dem Coverfoto springen der Betrachterin sogleich die sich bis in die Unendlichkeit wiederholenden Reflexionen der Badenden ins Auge, in denen ihr Abbild zwischen mehreren Spiegeln unaufh├Ârlich hin und her geworfen wird. Sie steht im Zentrum eines jeden Spiegelbildes und verfolgt mit hochgezogener Augenbraue die Vervielf├Ąltigung ihrer Erscheinung.



Der Bruch mit dem ├Ąu├čeren Schein



Neben Zeugnissen dieser unfehlbar wirkenden Selbstinszenierung enth├Ąlt Sohiers Band aber auch Aufnahmen, die mit dem Bild dieser Welt brechen und andere Aspekte ihrer Mutter zeigen. So ist auf einem Foto eine gro├če Narbe zu sehen, die sich quer ├╝ber deren Bauch zieht, auf einem anderen f├Ąhrt sie im Rollstuhl und mit einer Kr├╝cke ├╝ber dem Arm durch Ikea. Im Nachwort erz├Ąhlt die Fotografin von einer Knieverletzung, die ihre Mutter im Alter von drei├čig Jahren, nach ihrer Modellkarriere, erlitt und die ihr Bein dauerhaft sch├Ądigte. F├╝r eine Frau, die ihr ganzes Leben davor als Ausnahmesch├Ânheit galt und sehr auf ihr Aussehen bedacht war, muss dies ein besonders gro├čer Schlag gewesen sein.

Durch ihr privilegiertes und scheinbar vollkommenes Leben ziehen sich die Spuren von Krankheit, Alter, Traurigkeit und Verlust. Sage Sohiers l├Ąsst in ihrem Fotoband auch diese Aspekte nicht aus und ├Âffnet der Betrachterin in intimen und anr├╝hrenden Bildern den Blick auf eine verletzliche, aber auch k├Ąmpferische Seite ihrer Protagonistin.



AVIVA-Tipp: Neben der sensiblen und pers├Ânlichen Betrachtung einer Tochter auf ihre alternde Mutter ist "Witness to beauty" auch Hommage an eine Zeit, die den Schwierigkeiten des Lebens Kultiviertheit und ├ästhetik entgegenstellte. Teils traurige, teils lebensbejahende Bilder vermischen sich zu einem faszinierenden Gesamtwerk, das die Themen Sch├Ânheit und Altern mit einer bemerkenswerten Leichtigkeit miteinander verbindet.



Zur Fotografin: Sage Sohier, 1954 in Washington geboren, hat Stipendien der Guggenheim Foundation und des National Endowment for the Arts erhalten und vier weitere Fotob├╝cher ver├Âffentlicht. Unter ihnen hat vor allem ihr Band "At Home With Themselves: Same-Sex Couples in 1980s America", der 2014 bei Spottet Books erschienen ist, besondere Beachtung erlangt. Ihre Arbeiten wurden in zahlreichen Ausstellungen gezeigt und sind in vielen wichtigen Sammlungen vertreten, darunter im Museum of Modern Art, New York, im Museum of Fine Arts, Houston, und im San Francisco Museum of Modern Art.

Sage Sohier hat an der Harvard University, dem Wellesley College und dem Massachusetts College of Art Fotografie unterrichtet. Ihre Arbeiten erschienen u.a. im New York Times Magazine, Bloomberg Business Week, TIME, Newsweek, Wired, Audubon, Discover, Entertainment Weekly, und dem Oprah Magazine.

Sie wird vertreten von der Foley Gallery in New York, Carroll and Sons Gallery in Boston, und der Joseph Bellows Gallery in San Diego.

Ein im Jahr 2016 erschienenes Interview mit der Fotografin ├╝ber ihre Motivation f├╝r die Serie "Witness to Beauty" und die Zusammenarbeit mit ihrer Mutter finden Sie auf Spiegel Online.

Mehr Infos unter: www.sagesohier.com



Sage Sohier

Witness to beauty

AutorInnen: Marvin Heiferman, Sage Sohier

Kehrer Verlag, erschienen 2016

Festeinband mit Schutzumschlag, 108 Seiten, 96 Farb- und S/W-Abb., Englisch

ISBN 978-3-86828-729-5

39,90 Euro

www.artbooksheidelberg.com



Im Fr├╝hjahr 2017 werden Sage Sohiers Fotos in der Carroll and Sons Gallery, Boston, ausgestellt.

Mehr Infos unter: www.carrollandsons.net.



Weiterlesen auf AVIVA-Berlin:



Annelie Ramsbrock - Korrigierte K├Ârper. Eine Geschichte k├╝nstlicher Sch├Ânheit in der Moderne

"Sch├Ânheit", ein Konzept, das ungemein gesellschaftlichen Einfluss nimmt ÔÇô die Wissenschaftlerin dekodiert das mystifizierte Konzept, indem sie die Herausbildung von "Kosmetik" historisch betrachtet. (2016)



Gespiegeltes Ich ÔÇô Fotografische Selbstbildnisse von K├╝nstlerinnen und Fotografinnen in den 1920er Jahren.

In Zeiten von Profilbildern als "Selfie" verunglimpft, war das fotografische Autoportrait in der modernen Avantgarde eine aussagekr├Ąftige Reflexion von Selbst- und Fremdzuschreibungen. Zugleich ist es bis heute ein wichtiges Mittel k├╝nstlerischer Auseinandersetzung mit der eigenen Identit├Ąt. In diesem Sinne untersucht diese Aufsatzsammlung weibliche Selbstportraits vor ihrem soziohistorischen Hintergrund. (2013)



Patricia Gozalbez Cant├│ - Fotografische Inszenierung von Weiblichkeit.

Gar├žonne, Diva oder Sportlerin? In ihrer Dissertation analysiert die Deutsch-Katalanin Fotos als historische Quellen, die Aufschluss ├╝ber den Status und die dazugeh├Ârigen Lebensentw├╝rfe der jeweiligen Weiblichkeitstypen geben. (2012)



Female Trouble - Die Kamera als Spiegel und B├╝hne weiblicher Inszenierungen

"Female Trouble" evoziert der Katalog zur gleichnamigen Ausstellung mit provozierenden Fotografien von K├╝nstlerinnen wie Grete Stern, Ellen Auerbach, Cindy Sherman, Nan Goldin und Diane Arbus uva. (2008)