ALLIED im geheimen Auftrag der Alliierten in Casablanca kennen und lieben lernen. In London wiedervereint, wird ihre Liebe auf eine harte Probe gestellt, als Marianne verdächtigt wird, für den Feind zu spionieren. Für Max bricht eine Welt zusammen. Gefangen in einem undurchsichtigen Netz aus Verdächtigungen und Lügen, versucht er verzweifelt herauszufinden, ob Mariannes Liebe und ihr gemeinsames Leben auf wahren Gefühlen basieren.



Regie führt Robert Zemeckis, zu dessen Werken Filme wie "Flight", "Cast Away – Verschollen" und "Forrest Gump" zählen. Der hochkarätige Cast wird von Jared Harris ("Lincoln", "Mad Men"), Lizzy Caplan ("Masters of Sex", "Die Unfassbaren 2") und Matthew Goode ("Downton Abbey", "The Imitation Game – Ein streng geheimes Leben") ergänzt. ALLIED – VERTRAUTE FREMDE basiert auf dem Drehbuch von Steven Knight ("Madame Mallory und der Duft von Curry", "Kleine schmutzige Tricks"). Graham King ("Rango", "The Departed – Unter Feinden"), Zemeckis selbst und Steve Starkey ("Flight", "Real Steel") zeichnen als Produzenten verantwortlich.



ALLIED - VERTRAUTE FREMDE

REGIE Robert Zemeckis

DREHBUCH Steven Knight

BESETZUNG Brad Pitt, Marion Cotillard, Jared Harris, Lizzy Caplan, Matthew Goode u.a.

PRODUKTION Graham King, Robert Zemeckis und Steve Starkey

Kinostart: 22.12.2016

Im Verleih von Paramount Pictures Germany

AVIVA-Berlin verlost 1x2 Tickets und 2x Passport Cases. Bitte beantworten Sie dazu folgende Frage: In welchem Film standen Brad Pitt und Marion Cotillard bereits gemeinsam vor der Kamera? Senden Sie uns den Filmtitel sowie den Namen des Regisseurs mit Angabe Ihrer Postadresse bis zum 05.01.2017 per Email an folgende Adresse: info@aviva-berlin.de