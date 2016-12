Kaum eine Kunstrichtung scheint so stark männlich dominiert zu sein wie der Expressionismus: Nicht nur sind es in der Regel Männerzirkel, die in den Blick geraten. Auch das ästhetische Konzept und die an Filippo Tommaso Marinetti geschulte Rhetorik spielen häufig gerade das ´Jugendlich-Männliche´ gegen die ´verweiblichte´ bürgerliche Gesellschaft aus, gegen die mit Kriegsbegeisterung, einer nicht am Leitbild des Schönen orientierten Kunst sowie radikalen Traditionsbrüchen und Formzertrümmerung zu Felde gezogen wird. In der jüngeren Vergangenheit werden freilich die Stimmen immer lauter, die darauf hinweisen, dass auch eine Reihe von Frauen zu den expressionistischen Zirkeln gehört hat, deren Einfluss nicht immer so unbedeutend war, wie es ihre Rezeption nahelegt.



Das vierte Heft der Zeitschrift Expressionismus möchte an diese Bemühungen der Forschung anschließen und die Rolle weiblicher Künstlerinnen (in allen Kunstformen) thematisieren. Die Beiträge werfen u.a. übergreifende Fragestellungen nach Selbstportraits expressionistischer Künstlerinnen und der Rolle von Frauen im Krieg auf. Sie stellen dem Vater/Sohn-Konflikt die Frage nach dem Verhältnis zwischen Mutter und Tochter an die Seite. Weitere Studien sind dem Wirken südafrikanischer Künstlerinnen in Berlin sowie Käthe Kollwitz, Lotte Reininger, Margaret Staal-Kropholler und Tina Haim-Wentscher gewidmet.



Mit Beiträgen von Martina Dlugaiczyk, Matthias C. Hänselmann, Rixt Hoekstra, Lisa Hörstmann, Frank Krause, Marina Linares, Rolf Löchel und Jens-Henning Ullner.



Expressionismus

Expressionistinnen

Kristin Eichhorn / Johannes S. Lorenzen (Hrsg.)

Softcover, 135 x 210 mm, 146 Seiten, 202 g

Neofelis Verlag, erschienen November 2016

Print (Softcover)

ISBN: 978-3-95808-114-7

Preis: 14.00 Euro

Weitere Informationen zum Buch, u.a. das Inhaltsverzeichnis und eine Leseprobe, erhalten Sie unter: www.neofelis-verlag.de





AVIVA-Berlin verlost 3 Hefte. Bitte senden Sie uns dazu den AVIVA-Tipp aus unserer Rezension zu Kathrin Umbach - Die Malweiber von Paris. Deutsche Künstlerinnen im Aufbruch mit Angabe Ihrer Postadresse bis zum 15.02.2017 per Email an folgende Adresse: info@aviva-berlin.de







Quelle: Neofelis Verlag