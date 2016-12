Newsha Tavakolians Fotoband ist den leeren Seiten in einem Familienalbum gewidmet – den Seiten nach der Zeit, in der die Kinder noch klein sind und jedes familiĂ€re Event, jeder Urlaub und dutzende Momentaufnahmen akribisch festgehalten werden. Diese Fotos werden irgendwann spĂ€rlicher, bis sie schließlich in weißen, unbedruckten Seiten enden, fĂŒr die niemand sich mehr die MĂŒhe gemacht hat, Aufnahmen einzufĂŒgen.

Auf diese Fotos, die nie gemacht wurden, Fotos von Erwachsenen, die aus den Kindern wurden, nimmt die Fotografin in ihrem Band Bezug und fragt nach dem Leben, das jenseits von idyllischen Familienfotos fortgefĂŒhrt wird.



Mit der sogenannten "Burnt Generation", einer Generation von IranerInnen, die zwischen 1972 und 1990 geboren wurden und deren Alltag durch die Folgen der Islamischen Revolution sowie des ersten Golfkrieges geprÀgt ist, portraitiert die Fotografin eine Gesellschaft, die zwischen östlicher und westlicher Tradition oszilliert und Elemente verschiedenster Kulturen in sich vereint.



Die Kamera folgt neun Menschen durch ihr Leben in Teheran, wobei jeder von ihnen zunĂ€chst durch ein altes (Kinder)Foto und eine kurze Beschreibung zu ihrem Leben und ihren WĂŒnschen vorgestellt wird.

Dabei fĂ€ngt sie nicht nur die unterschiedlichen LebensentwĂŒrfe dieser Menschen ein, sondern auch die AtmosphĂ€re einer Stadt, in der vieles verboten ist und doch auch vieles möglich zu sein scheint. In der Popkulturelle Graffiti-Kunst und Poster der Islamischen Revolution im Stadtbild co-existieren, Verschleierung und Schönheitsoperationen die Ă€ußere Erscheinung von Frauen gleichermaßen prĂ€gen und kĂŒnstlerischer Ausdruck an den verstecktesten Orten zu finden ist, etwa in einem verlassenen Swimmingpool.

Gleichzeitig spricht aus den Aufnahmen der alltĂ€gliche Kampf junger IranerInnen um Selbstbestimmung, kreativen Ausdruck und IdentitĂ€tsbildung in einem restriktiven Staat, in dem jegliche GrenzĂŒberschreitung verheerende Konsequenzen haben kann.



AtmosphÀrisch bewegen sich die Fotografien zwischen Zuversicht und Tristesse. Grau und karg breitet sich die Millionenstadt Teheran in einem Moment vor der BetrachterIn aus, im nÀchsten ist sie gefesselt von der liebevollen Umarmung eines Paares oder dem schillernden Auftreten einer Studentin im wild gemusterten Sweater, deren Hijab ihre pink gefÀrbten Haare nur halb verdeckt.

IndividualitÀt, Kunst und Aufbegehren durchbrechen innerhalb der Grenzen des Möglichen die strengen Strukturen des Iran und formen eine Gesellschaft, deren VielfÀltigkeit und KomplexitÀt Newsha Tavakolian in ihren Fotos festgehalten hat.



AVIVA-Tipp: "Blank Pages of an Iranian Photo Album" besticht durch seine authentischen Aufnahmen und lĂ€sst die Betrachterin in eine Welt eintauchen, die so lebendig wirkt, als habe frau/man selbst einen Spaziergang durch Teheran unternommen und unterwegs unterschiedlichste Menschen in ihrem Alltag beobachten dĂŒrfen.



Zur Fotografin: Newsha Tavakolian, geb. 1981 in Teheran, begann als autodidaktische Fotografin im Alter von 16 Jahren fĂŒr eine iranische Tageszeitung fĂŒr Frauen zu arbeiten. Mit 18 war sie die jĂŒngste Fotografin bei den StudentInnenunruhen von 1999, die einen Wendepunkt sowohl fĂŒr die blĂŒhende Reformbewegung des Landes als auch fĂŒr Tavakolians Laufbahn als Fotojournalistin bedeuteten. Im Jahr darauf trat sie der New Yorker Agentur Polaris bei, seit 2002 arbeitet sie weltweit. Beginnend mit dem Irakkrieg 2002 hat sie zahlreiche regionale Konflikte und Naturkatastrophen dokumentiert sowie Sozialdokumentationen im Irak, Libanon, Syrien, Saudi Arabien, Pakistan, Jemen und Kenia fotografiert. Ihre Aufnahmen wurden in internationalen Magazinen und Zeitschriften publiziert, darunter Time Magazine, Newsweek, Stern, Le Figaro, Colors, The New York Times, Der Spiegel, Le Monde, NRC Handelsblad und The New York Times Magazine. Tavakolians Arbeiten wurden international ausgestellt, darunter im Los Angeles County Museum of Art, im Boston Museum of Fine Art, im Victoria & Albert Museum und im British Museum, London. 2014 war Tavakolian die 5. PreistrĂ€gerin des "Carmignac Gestion Photojournalism Award".

Mehr Infos zu Newsha Tavakolian unter: www.newshatavakolian.com



Newsha Tavakolian

Blank Pages of an Iranian Photo Album

Festeinband in bedrucktem, ausgestanztem Schuber

24 x 28 cm, 160 Seiten, 90 Farbabbildungen

Englisch/Französisch

Kehrer Design, erschienen 2015

ISBN 978-3-86828-563-5

59,90 Euro

www.artbooksheidelberg.com



