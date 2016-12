... Klinik. Damit beginnt diese eigenwillige Komödie mit ernstem Hintergrund und entwickelt sich entlang den Strukturen von Psychiatrie und Patriarchat.



Beatrice, eine blonde, schmuckbehängte Dame von Adel, versucht durch forderndes Gequassel ihre freiheitsraubende Unterkunft zu ignorieren. Als die junge, tätowierte Donatella eingeliefert wird, ist sie von deren schweigsamer Coolness fasziniert und versucht, ihr Interesse zu wecken. Einen Zufall nutzen beide zur Flucht und so bricht dieses gegensätzliche Frauenpaar auf in ihr früheres Leben.



"La pazza gioia" ("Eine wahnsinnige Freude"), so der italienische Originaltitel, verweist auf ihren wahnhaften Zustand bei ihrer Suche nach einem Ort für sich. Beide glaubten, diesen bereits in einer leidenschaftlichen Liebe gefunden zu haben. So erscheint ihre Biografie als Hintergrund für ihre Psychiatrisierung, da ihre hemmungslose Zuneigung sich als einseitiger Wahn entpuppte. Die dabei in farblich heiteren Bildern eingefangenen Erniedrigungen zeichnen ein Bild einer festgefahrenen Macho-Gesellschaft in einer konservativen, heterosexuellen Normalität.



Regisseur Paolo Virzi, der in seinem vorherigen Film "Die süße Gier" die Fragen nach der Existenzangst und dem Wert des Menschen stellte, geht es nun um eine weitere Form gesellschaftlicher Macht. Psychiatrisierung erscheint hier als latente Drohung für Frauen, die sich die Freiheit nehmen, ihren Vorstellungen von romantischer Liebe zu folgen, ohne die moralischen Konsequenzen abzuwägen. Beatrice wird selbst zur Betrügerin, als sie in hemmungsloser Hingabe einem Hochstapler folgt und Donatella lässt sich auf die Liebschaft mit ihrem Boss ein, dem allerdings seine Ehe heilig ist.



Doch was war zuerst? Die zerstörenden Beziehungen oder die psychischen Probleme? Auch wenn sich solch eine Frage kaum beantworten lässt, erhalten die weiblich-selbstbewusst gezeigten Hauptfiguren keine Möglichkeit, ihr Leben in diesem Spannungsbereich zu reflektieren. Es bleibt bei einer Komödie über eine schicke Depressive und eine punkige Bipolare, die, emotional gesteuert und modisch gestylt, auf der Flucht vor der erneuten Festsetzung durch ihr früheres Leben eilen.



In dem kurzen Moment, wenn sie in ihrem geklauten roten Cabrio - der Wind weht ihnen ins Gesicht - der vermeintlichen Freiheit entgegenfahren, erinnern sie an die kraftvolle Selbstermächtigung bei "Thelma & Louise". Doch Beatrice und Donatella erhalten keine Handlungsmöglichkeiten. So landen sie am Ende ihrer Odyssee wieder dort, wo sie anhand ihrer Medikamentenkenntnisse nun glücklich werden wollen: in der idyllischen Psychiatrie in der Toskana.



AVIVA-Tipp: Gegen den Strich betrachtet, ist der Film ein kritischer, wie auch leichter Blick auf die Psychiatrisierung von Frauen in einer patriarchalen Gesellschaft. Gekonnt bewegen sich die beiden Hauptdarstellerinnen in diesem absurden Setting um zwei Außenseiterinnen. Wobei die konservativ gestaltete Attraktivität der Kamerabilder, die mit den traditionellen Geschlechterentwürfen zu spielen scheint, zeitweise den komödiantischen Charakter verwischt.



Zum Regisseur und Drehbuchautor: Paolo Virzi, geboren 1964 in Livorno, studierte Drehbuch an der Filmhochschule Rom und debütierte 1994 mit "La Bella Vita" bei den Filmfestspielen in Venedig. Weltweit bekannt wurde er für "Die süße Gier" (2013), für den er mehrere Preise erhielt.



Drehbuchautorin: Francesca Archibugi, geboren 1960 in Rom, kam über ihre Model-Karriere zum Film und besuchte das Centro Sperimentale di Cinematografia (Experimentelles Zentrum für Kinematographie). Sie arbeitet als Filmregisseurin, Drehbuchautorin und Schauspielerin.



Hauptdarstellerin: Valeria Bruni Tedeschi, 1964 in Turin als Tochter einer Industriellenfamilie geboren, Schauspielerin und Regisseurin, ist die ältere Schwester von Carla Bruni. Ihre erste Regiearbeit, für die sie beim Drehbuch mitschrieb und als Schauspielerin auftrat, war 2003 der autobiographisch angelegte Film "Eher geht ein Kamel durchs Nadelöhr". Im Jahr 2004 war sie Jurymitglied der Berlinale und spielte 2005 in Steven Spielbergs "München". In "Die süße Gier" (2013) spielte sie ebenfalls unter der Regie von Paolo Virzi und gewann dafür beim Tribeca Film Festival den Preis als "Best Actress in a Narrative Feature".



Hauptdarstellerin: Micaela Ramazzotti, 1979 in Rom geboren, wurde als Schauspielerin im italienischen Fernsehen bekannt, bevor sie zunehmend in Kinofilmen auftrat. Sie spielte u.a. in "Das ganze Leben liegt vor Dir" (2008) und, an der Seite von Martina Gedeck, in "Anni Felici - Barfuß durchs Leben" (2013).



Die Überglücklichen

Originaltitel: La pazza gioia

Italien, Frankreich 2016

Regie: Paolo Virzi

Drehbuch: Francesca Archibugi, Paolo Virzi

Schnitt: Cecilia Zanuso

DarstellerInnen: Valeria Bruni Tedeschi, Micaela Ramazzotti, Anna Galiena, Valentina Carnelutti, u.a.

Verleih: Neue Visionen

Lauflänge: 116 Minuten

Kinostart: 29.12.2016



Weitere Informationen finden Sie unter:

www.die-uebergluecklichen.de und www.facebook.com/dieuebergluecklichen



