Vor einem Jahr hat Ari ihr erstes Kind zur Weltgebracht. Walker ist ein munteres, fröhliches Kerlchen, doch Ari wurde von dem ungeplanten Kaiserschnitt völlig aus der Bahn geworfen. Sie meint, eine Versagerin zu sein, die Kontrolle über ihr Leben verloren zu haben und fühlt sich unendlich allein. Als Mina Morris, ehemaliger Rockstar und hochschwanger, in ihre Nachbarschaft zieht, hofft sie, in der älteren und selbstbewussteren Frau eine Bundesgenossin zu finden – ihren früheren negativen Erfahrungen mit Frauenfreundschaften zum Trotz.



Auf einem furiosen Ritt durch Aris Leben erklärt die Schriftstellerin Elisa Albert die heile Welt der Mutterschaft zum Mythos.



Zur Autorin: Elisa Albert, geboren 1978 in Los Angeles, hat an der Brandeis University, Massachusetts, und an der Columbia University in New York Literatur studiert. Ihre Texte erscheinen in verschiedenen Magazinen und Anthologien. Daneben ist sie als Lehrbeauftragte an der Columbia School of the Arts tätig. Für ihre Short Storys hat sie verschiedene Auszeichnungen erhalten, eine Auswahl erschien 2006 unter dem Titel "Was ist in dieser Nacht so anders" (dtv 24749). 2008 veröffentlichte sie ihren ersten Roman, "Das Buch Dahlia" (dtv 13949). Elisa Albert lebt mit ihrer Familie in Upstate New York.

Im Januar und Februar 2017 wird sie als Stipendiatin des Nederlands letterenfonds in Amsterdam leben. Von Juni bis August 2017 werden sie und ihr Mann, der Schriftsteller Edward Schwarzschild, im Rahmen des Programms Fiction Meets Science Fellows am Hanse Wissenschaftskolleg in Bremen sein.



Mehr Infos zur Autorin unter: www.elisaalbert.com



Elisa Albert

EINSCHNITT

Originaltitel: After Birth

Aus dem Englischen von Miriam Mandelkow

Deutsche Erstausgabe

216 Seiten

ISBN 978-3-423-26090-9

EUR 15,90 € [D] EUR 16,40 € [A]

dtv Literatur, erschienen 11. November 2016

www.dtv.de







Quelle: dtv