Einen Sommer lang versucht die 26 jährige Ana ihrem Leben eine Richtung zu geben. Nach einem Job in England bei einem Filmset kehrt Ana nach Straßburg zurück.



Als ihre Großmutter sich ein Bein bricht und ins Krankenhaus muss, beschließt Ana ihr in der Zwischenzeit das Badezimmer zu renovieren.

Im Baumarkt findet Ana nicht nur eine neue Brause, sondern auch einen jungen Mann, der ihr helfen soll. Im Laufe dieses verrückten Sommers entscheidet sich Ana dazu, Erbsen und Karotten mit Ketchup zu essen und einen Porsche zu fahren. Was hier so banal klingt führt schließlich zu mittleren Katastrophen, darunter dazu, dass sie ihren Führerschein verliert und mit ihrem besten Freund schläft...



Seine Premiere feierte BADEN BADEN in der Sektion FORUM auf der BERLINALE 2016.



BADEN BADEN

Frankreich, Belgien 2016

Regie: Rachel Lang

DarstellerInnen: Salomé Richard, Claude Gensac, Swann Arlaud, Lazare Gousseau, Noémie Rosse, Kate Moran, Jorijn Vriesendorp, Thomas Silberstein, Driss Ramdi, Olivier Chantreau, Sam Louwyck, Zabou Breitman

94 Minuten

Verleih: Film Kino Text

Kinostart 29. Dezember 2016

Mehr Infos zum Film unter:

www.filmkinotext.de

www.badenbaden.film www.facebook.com/badenbadenfilm







Quelle: Film Kino Text