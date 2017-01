Korea in den 1930er Jahren. Die sch├Âne, aber unnahbare Lady Hideko lebt mit ihrem dominanten Onkel Kouzuki und ihrem ererbten Verm├Âgen in einem abgelegenen Anwesen, dessen Herzst├╝ck eine hingebungsvoll gepflegte und bewachte Bibliothek ist. Kouzuki sammelt und verkauft B├╝cher voll schonungsloser Erotik, die Hideko zahlungskr├Ąftigen Herren vorlesen muss, um so den Preis der B├╝cher in die H├Âhe zu treiben. Eines Tages kommt ein neues Dienstm├Ądchen, die junge und naive Sookee, ins Haus von Lady Hideko. Doch das M├Ądchen hat ein Geheimnis: Sookee ist eine Taschendiebin und Betr├╝gerin, engagiert, um Hideko dem gerissenen Grafen Fujiwara in die H├Ąnde zu spielen, der sie nach der Hochzeit um ihr Verm├Âgen bringen will. Doch zwischen den beiden jungen Frauen entwickelt sich etwas Unerwartetes: ein ganz eigenes Begehren, eine ungeahnte Zuneigung, die die Karten der Macht neu verteilt.



Nach Sarah Waters┬┤ Bestseller "Solange du l├╝gst" inszeniert S├╝dkoreas ber├╝hmt-ber├╝chtigter Kult-Regisseur Park Chan-wook ("Oldboy", "Stoker") einen intensiven und unvorhersehbaren Thriller ├╝ber die Macht, die im Spiel der Maskerade und T├Ąuschung liegt. Mit gro├čer Lust am Erz├Ąhlen verf├╝hrt uns DIE TASCHENDIEBIN in ├╝berraschende Wendungen und zu schwelgerischer Intimit├Ąt, die sich in ├╝berw├Ąltigenden Bildern auf die Zuschauer ├╝bertr├Ągt. DIE TASCHENDIEBIN ist eine einzigartige visuelle Erfahrung voll befreiender erotischer Spannung.



Der Film setzt ein in einer rauen Gegend im von Japan besetzten Korea der 1930er Jahre. Das M├Ądchen Sookee, Waisenkind und Tochter einer ber├╝chtigten Diebin, lebt hier bei einer zwielichtigen Adoptivfamilie, die sich bestens darauf versteht mit allerlei Mitteln anderen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Der h├Âfliche, aber findige Kleinganove, der sich Graf Fujiwara nennt, unterbreitet Sookee eines Tages einen betr├╝gerischen Plan, der auch sie reich machen k├Ânnte, wenn sie sich beteiligt.



Dem Grafen ist das Verm├Âgen der jungen japanischen Lady Hideko zu Ohren gekommen, die auf einem pr├Ąchtigen Anwesen lebt und keinerlei Kontakt zur Au├čenwelt hat. Ihr Onkel Kouzuki, ein gieriger Mann aus Korea, der sich in die Familie eingeheiratet hat, kontrolliert jeden ihrer Schritte und ist besessen vom Sammeln seltener und anz├╝glicher B├╝cher. Seine Nichte muss in abendlichen Sitzungen gut situierten M├Ąnnern die Werke vorlesen, um so die Gebote f├╝r die B├╝cher in die H├Âhe zu treiben. Jeden Monat l├Ądt Kouzuki Herren aristokratischer Familien ein, um Hidekos Lesungen beizuwohnen.



Da der Graf es vortrefflich versteht, Frauen zu verf├╝hren, ist es sein Plan, Hideko zu verleiten, mit ihm nach Japan durchzubrennen. Nach der Heirat will er ihr Verm├Âgen zu barer M├╝nze machen und sie als Verr├╝ckte in ein Irrenhaus sperren lassen. Um diesen Plan umzusetzen, soll Sookee als Dienstm├Ądchen bei Hideko anheuern und auf dem Anwesen der Dame heimlich alles Notwendige in die Wege leiten.



Alles funktioniert mehr oder weniger nach Plan. Obwohl Sookee geblendet ist von dem m├Ąchtigen Anwesen und der Sch├Ânheit ihrer Herrin, macht sie sich an die Arbeit. Einige Wochen sp├Ąter trifft der Graf ein, um Hideko vorgeblich Malstunden zu geben. Sookee ist ein gewissenhaftes und findiges Dienstm├Ądchen. Im Laufe der Zeit wird die Beziehung zwischen ihr und Hideko immer vertrauter und es scheint sich etwas zwischen ihnen zu entwickeln, dem sich keine der beiden zu entziehen vermag. Als der Graf der Lady Avancen macht und der entscheidende Tag immer n├Ąher r├╝ckt, bleibt sie erstaunlich kalt und distanziert ...







DIE TASCHENDIEBIN

(The Handmaiden)

S├╝dkorea 2016

Ein Film von Park Chan-wook

Mit Kim Min-hee, Kim Tae-ri, Ha Jung-woo, Cho Jin-woong, Kim Hae-sook, Moon So-ri

145 Minuten

Kinostart: 05. Januar 2017

Im Verleih von Koch Films

Die Website zum Film: www.dietaschendiebin-film.de

Der Trailer zum Film: www.youtube.com



Quelle/Copyright Text: Koch Films