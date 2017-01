... Deutschlands, nicht aber mit dem Trauma der ProtagonistInnen.



Totila Blumen (Lars Eidinger) ist Holocaust-Forscher. Als solcher versteht er keinen Spaß.

Weder im allgemeinen noch im besonderen, wenn seine KollegInnen versuchen, aus einem Auschwitz-Kongress ein werbefinanziertes Medien-Event zu machen und somit das Erbe des gerade erst verstorbenen und von Totila hoch verehrten Professors Norkus mit Füßen treten. Als Totila dann auch noch die sehr junge und sehr nervige französische Studentin Zazie (Adèle Haenel, WATER LILIES, Regie: Céline Sciamma), als Praktikantin vor die Nase gesetzt wird, die ihm folgt wie ein Hündchen und mit seinem direkten Vorgesetzten (Jan Josef Liefers) ein Verhältnis hat, ist der stets ernst und überlegt dreinblickende Mann am Ende.



In ihrer exzentrischen Art stellt Zazie, eine Jüdin mit ausgeprägter Teutonen-Phobie, Totos berufliches und privates Leben so lange auf den Kopf, bis nichts mehr davon übrig bleibt. Was bleibt ist der Schrecken und die Schönheit einer unmöglichen Romanze.



Doch Jammern hilft nicht – erst recht nicht bei seiner gestressten Frau (Hannah Herzsprung), die ihn auffordert, weniger zu hadern und sich mit dem zu arrangieren, was das Leben gerade anbietet. Und so macht Totila weiter seine Arbeit, unterstützt von der überdrehten, exzentrischen Zazie. Die jedoch scheint ihre ganz eigene Agenda zu haben – eine Agenda, die eng mit Totilas Herkunft und seinem wohlgehüteten Familiengeheimnis verknüpft ist.



Ausgezeichnet mit dem "Prädikat besonders wertvoll" der Deutschen Film- und Medienbewertung (FBW).



Die Blumen von gestern

Regie und Drehbuch: Chris Kraus

DarstellerInnen: Lars Eidinger, Adèle Haenel, Hannah Herzsprung, Jan Josef Liefers

Produktion: Four Minutes Filmproduktion

Verleih: Piffl Medien

Länge 125 Minuten

Kinostart: 12. Januar 2017

www.die-blumen-von-gestern.de





Das Buch zum Film:

Die Blumen von gestern

Mit farbigem Bildteil und einem Nachwort von Regisseur und Drehbuchautor Chris Kraus.

Diogenes Verlag. Ab dem 14.12.2016 im Handel.

ca. 176 Seiten, Paperback

ca. € (D) 20.00 / sFr 27.00* / € (A) 20.60

ISBN 978-3-257-30049-9

www.diogenes.ch





