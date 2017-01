AVIVA wishes you a happy and peaceful New Year 2017







Marlies-Hesse-Nachwuchspreis 2017 für junge Film- und Fernsehjournalistinnen. Bewerbungsschluss: 1. März 2017

AVIVA-Redaktion



Der Journalistinnenbund zeichnet auch in 2017 herausragende Arbeiten junger Kolleginnen aus, diesmal mit dem Fokus auf Film- und Fernsehjournalismus. Bewerben können sich ausdrücklich auch Journalistinnen aus der Schweiz und Österreich.



Die Beiträge, Filme oder Dokumentationen sollen nah an die Lebenswirklichkeit der Menschen heranführen, mit dem Bewusstsein für die unterschiedlichen Lebensmuster und Bedürfnisse von Frauen und Männern.



Wie sieht die Realität jenseits traditioneller Geschlechterzuschreibungen aus?



Der Journalistinnenbund fördert die gendergerechte Perspektive, den differenzierten Blick auf Frauen und Männer, Ältere und Junge, auf Menschen verschiedener Hautfarbe, Herkunft und Religion. Hohe journalistische Qualität, eine bildstarke Erzählung und sprachliche Brillanz sind Voraussetzungen für die Auszeichnung. Unkonventionelle visuelle, cross-mediale und/oder inhaltliche Herangehensweise werden geschätzt.



Der nach seiner Stifterin Marlies Hesse benannte Nachwuchspreis zählt zu einer der wichtigsten Auszeichnungen für junge Journalistinnen im deutschsprachigen Raum. Preisträgerinnen der letzten drei Jahre waren: 2016 - Eva Raisig (Hörfunk), 2015 -Juliane Schiemenz (Print), 2014 - Christa Pfafferott (TV)



Ausschreibung für Film- und Fernsehjournalistinnen



Sind Sie verantwortliche Autorin eines spannenden journalistischen Films oder Fernsehbeitrags – mit einem unkonventionellen Blick auf die Geschlechterverhältnisse? Wurde Ihr Beitrag zwischen März 2015 und März 2017 gesendet – und haben Sie Ihren 35. Geburtstag noch nicht gefeiert? Dann bewerben Sie sich jetzt! Der Journalistinnenbund zeichnet mit dem "Marlies-Hesse-Nachwuchspreis" bemerkenswerte Arbeiten junger Kolleginnen aus. Der Hauptpreis ist mit 1000 Euro dotiert. Daneben gibt es, aus Anlass des 30- jährigen Bestehens des jb, Sonderpreise von 500 und 300 Euro. Die Gewinnerin und die Ausgezeichnete/n erhalten für das laufende und kommende Geschäftsjahr eine kostenfreie Mitgliedschaft im Verein.



Marlies-Hesse-Nachwuchspreis 2017 - jetzt bewerben! Bewerbungsschluss: 1. März 2017



Die Jury tagt Ende April. Die Preisverleihung findet am 01. Juli 2017 in Frankfurt a.M. im Rahmen der Jubiläumsfeier und 30. Jahrestagung des Journalistinnenbundes statt.



Mehr Infos, Teilnahmebedingungen und Anmeldeformulare zum Marlies-Hesse-Preis unter:



www.journalistinnen.de



Kontakt und weitere Informationen: Marlies Hesse: Hesse@netcologne.de



Mehr zu den Preisträgerinnen der letzten Jahre und deren Beiträge unter:



www.journalistinnen.de



