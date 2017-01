Es gibt Filme, die zeitlos sind, die auch nach vielen Jahrzehnten nichts von ihrer Faszination verloren haben, deren Stil und Musik so eingängig sind, dass jeder sie kennt – es sind unvergessene Filme von Hollywood Legenden, mit Schauspielerinnen und Schauspielern, die schon zu Lebzeiten unsterblich waren und von Regisseurinnen und Regisseuren, die zugleich auch DrehbuchautorInnen und manchmal sogar ChoreographInnen waren.



Ab Januar 2017 zeigt der Disney Channel in seiner neuen – derzeit in der deutschen TV-Landschaft einzigartigen – Reihe, den "Hollywood Legenden", jeden Sonntag zur Primetime um 20.15 Uhr die schönsten Filmperlen Hollywoods. Angefangen von der goldenen Ära in den 50ern bis zu Beginn des New Hollywood in den 70er Jahren.



Die Hollywood Legenden auf der Leinwand wieGrace Kelly, Ingrid Bergman, Marylin Monroe oder Doris Day, Frank Sinatra und Humphrey Bogart machen den Sonntag zu einer Zeitreise in die wohl glamourösesten und faszinierendsten Dekaden der Filmgeschichte.



Die "Hollywood Legenden" treffen Sie immer sonntags um 20.15 Uhr im Disney Channel!



Die folgenden Filme sind bereits fest geplant:



Sonntag, 15.01.2017 um 20.15 Uhr: DIE OBEREN ZEHNTAUSEND

Sonntag, 22.01.2017 um 20.15 Uhr: CASABLANCA

Sonntag, 29.01.2017 um 20.15 Uhr: MACHEN WIR´S IN LIEBE

Sonntag, 05.02.2017 um 20.15 Uhr: EIN SÃœSSER FRATZ

Sonntag, 12.02.2017 um 20.15 Uhr: LOVE STORY



"Love Story":



Love Story erzählt die Liebesgeschichte zweier sehr unterschiedlicher College-StudentInnen, die durch ein tragisches Schicksal auseinandergerissen werden.

Der Kultfilm Love Story basiert auf dem gleichnamigen Roman von Erich Segal, der auch das Drehbuch zum Film verfasste.

Der Film wird auch heute noch als einer der erfolgreichsten Liebesfilme aller Zeiten betitelt. Auch die Filmmusik und besonders der Titelsong ´Love Story´ waren ein Riesenerfolg. Francis Lai gewann den Oscar für die Beste Filmmusik. Außerdem war Love Story auch noch in sechs anderen Kategorien, unter anderem Bester Film, Beste Hauptdarstellerin und Bester Hauptdarsteller nominiert.



Die großen Hollywood Klassiker im Disney Channel

Ab Januar 2017 jeden Sonntag um 20.15 Uhr



Disney Channel

Der Disney Channel ist seit Januar 2014 frei empfangbar. Der Sender konzentriert das Programmangebot tagsüber auf Kinder und Familien, am Abend stehen Erwachsene, vor allem Frauen im Fokus. Im Internet stehen den deutschen TV-Zuschauern unter www.DisneyChannel.de ein Live-Stream und Catch Up Service zur Verfügung, sowie eine kostenlose Disney Channel App für Smartphones und Tablets.



Mehr Infos



Auf der Website: www.DisneyChannel.de



Facebook: www.facebook.com/DisneyChannelDeutschland



Twitter: www.twitter.com/DisneyChannelDE



Instagram: www.instagram.com/disneychannel





AVIVA-Berlin verlost 1 Fanpaket, bestehend aus: 1x Clutch rose von Even&Odd, 1x OPI Nagellack "SUZI´S HUNGARY AGAIN!", 1x Fleecedecke, 1x BluRay zu "LoveStory". Bitte beantworten Sie dazu folgende Frage: Wie viele der Crew-Mitglieder des Films CASABLANCA waren jüdisch? Senden Sie uns Ihre Antwort mit Angabe Ihrer Postadresse bis zum 14.02.2017 per Email an folgende Adresse: info@aviva-berlin.de









Quelle: Disney Channel