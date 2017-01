... ein leidenschaftlicher Film mit einer temperamentvollen jungen Besetzung und jeder Menge mitreißendem Hip-Hop.



In Berlin stellten am 11. Januar 2017 Tamer Nafar, der Frontmann von DAM, der ersten palästinensischen Rap-Gruppe, die charmante Hauptdarstellerin Samar Qupty sowie der israelische Regisseur Udi Aloni in der Kulturbrauerei ihren Film vor. Und das Publikum jubelte begeistert...



"JUNCTION 48 is a wallop of a movie! Hip-hop, politics, family, love. What would you rap about if you were both Palestinian AND an Israeli citizen living in a ghetto near the Tel Aviv airport that the tourists (let alone most Israelis) never see? Powerful stuff -- and a great story to boot. Director Udi Aloni pulls no punches and misses no beats. Not to mention, two of the brightest new stars making their film debut -- Tamer Nafar and Samar Qupty. Go see this movie!" (Michael Moore)



Auszeichnungen



Die Israeli Film Academy zeichnete Junction 48 mit den Preisen für die beste Original Musik und den besten Soundtrack aus.

Auf der 66. Berlinale wurde JUNCTION 48 mit dem Panorama-Publikumspreis ausgezeichnet, dem einzigen Publikumspreis, den ein A-Filmfestival vergibt.



X Verleih bringt die israelisch-amerikanisch-deutsche Ko-Produktion am 19. Januar 2017 in die Kinos. JUNCTION 48 ist in den genannten Städten voraussichtlich in folgenden Kinos zu sehen:



AACHEN - Apollo Filmtheater Kino & Bar

AUGSBURG - Thalia

BERLIN - HACKESCHE HOEFE (OmU), Moviemento (OmU), Kino in der Kulturbrauerei, CinemaxX Potsdamer Platz, Rollberg, Eiszeit OmU

BIELEFELD - Lichtwerk

BONN - Brotfabrik

BREMEN - Schauburg

DRESDEN - SCHAUBURG

DÃœSSELDORF - Metropol

FRANKFURT AM MAIN – Harmonie, Berger Kino

FREIBURG - Friedrichsbau-Apollo

HAMBURG - Studio

KARLSRUHE - Schauburg

KIEL - Studio

KÖLN - Off Broadway Kino

LEIPZIG – LuRu Kino In der Spinnerei

MANNHEIM - Cineplex

MÃœNCHEN - Monopol Kinos / City-Filmtheater

MÃœNSTER - Cinema

NÃœRNBERG - Cinecitta

OBERHAUSEN - Lichtburg

STUTTGART – Metropol



Hinter den Kulissen wirkten so bekannte Produzenten wie Stefan Arndt und Uwe Schott (VOR DER MORGENRÖTE, CLOUD ATLAS, DAS WEISSE BAND), Oren Moverman (THE MESSENGER) und James Schamus (EMPÖRUNG, BROKEBACK MOUNTAIN, TIGER AND DRAGON).



JUNCTION 48

Regie: Udi Aloni

Mit Tamer Nafar, Samar Qupty, Salwa Nakkara, Ayed Fadel und vielen anderen

Israel / Deutschland / USA 2016, 97 Min.

Eine Produktion von The last Verse Production (Israel), Metro Communications (Israel), X Fime Creative Pool, (Deutschland), This Black Bird (USA) und Dig the Movie LLC. (USA)



Kinostart: 19. Januar 2017



Mehr zum Film auf: www.facebook.com/Junction48Film





Quelle: X Verleih