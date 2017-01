Gamepil, der lustige Spielelefant zieht mit seinen Eltern von Deutschland nach S├╝dafrika. Vom Wesen her neugierig, aber dennoch ein wenig besorgt, fragt er sich, wie er mit den anderen Sch├╝lerinnen und Sch├╝lern in Kapstadt spielen wird, wenn er noch kein Englisch verstehen kann. Seine deutsche Freundin, die Alligatorin gibt ihm einen guten Ratschlag mit auf den Weg: Sei mutig und offen und lerne schnell Englisch, so wirst Du bald von neuen FreundInnen umgeben sein.



In Kapstadt trifft Gamepil auf kunterbunte Tiere, einen Schimpansen, eine Kuh, einen Vogel Strau├č, einen Adler und flirrende Schmetterlinge. Gamepil muss kleine H├╝rden ├╝berwinden und irgendwann versteht er, dass er mit Hilfe von B├╝chern, Filmen und Liedern erste Fortschritte macht und durch seinen Charme, seinen Lerneifer und seinen Gesang die Tiere als ihn unterst├╝tzende Freundinnen und Freunde gewinnen kann. Gemeinsam tanzen, singen und musizieren sie ├╝berm├╝tig, ob dick, klein, d├╝nn, riesengro├č oder tollpatschig ÔÇô alle haben Spa├č. Auf solch spielerisch leichte Art werden Kinder ermutigt, sich mehr zuzutrauen und in neuen unbekannten Situationen offen miteinander zu sein.



Mit dem Kinderbuch GAMEPIL LEARNS ENGLISH/ GAMEPIL LERNT ENGLISCH von Efrat Pan hat der Lichtig Verlag ein Kinderbuch herausgebracht, das ich mir damals als Mutter f├╝r meine zweisprachig aufwachsenden Kinder gew├╝nscht h├Ątte. Nun ist es da, die L├╝cke gef├╝llt und wird ein Geschenk f├╝r meine zweisprachig aufwachsenden Enkel in Amerika und Deutschland sein.



Beim Umbl├Ąttern, Seite f├╝r Seite wird erkennbar: Die witzige, schwungvoll und wundersch├Ân kindgerechte Illustration in angenehm knallbunten Farben von Wolfgang Zwettler, die hervorragend feste und dabei auch glatte Papierqualit├Ąt und besonders der kindgerecht einf├╝hlsam geschriebene Text, machen das Lesen dank der Reime und Tanzlieder, die die Kinder so sch├Ân mittr├Ąllern k├Ânnen, zu einem Vergn├╝gen. Beim Singen der Texte pr├Ągen sich die Worte einfach von alleine ein.



Somit ist das Bilderbuch f├╝r die Kleinen, Vorsch├╝lerinnen und Vorsch├╝ler und Erstkl├Ąsslerinnen und Erstkl├Ąssler von der Psychologin Efrat Pan aus Israel ein Schatz in einer Kinder- und Schulbibliothek.

Efrat Pan selbst musste in Deutschland zun├Ąchst Deutsch als Drittsprache lernen.



AVIVA-Tipp: GAMEPIL gelingt es, den Kindern die Angst vor Neuem und Fremdem zu nehmen. Somit baut das Kinderbuch eine Br├╝cke als Hoffnungstr├Ąger zwischen den unterschiedlichen Kulturen.



Zur Autorin: Efrat Pan Die 1977 in Israel geborene Efrat Pan, Vorsitzende der Deutsch-Israelischen Gesellschaft (DIG) in Memmingen, hat Psychologie und "Social Science" studiert und war zw├Âlf Jahre lang als Managerin eines High Tech IT Unternehmens in Tel Aviv t├Ątig. Heute arbeitet sie an der Business School Memmingen als Key Account Managerin.

Sie ist zweisprachig erzogen worden, ihre Mutter ist Israelin, hat mit ihr aber englisch gesprochen. Pan versteht sich als Networkerin, die Menschen verschiedener Kulturen zusammenbringen m├Âchte.

Mehr Infos unter: www.bs-memmingen.de



Efrat Pan

Gamepil lernt Englisch

Lichtig-Verlag, Berlin 2016

ISBN: 978-3-929905-37-3

Vierfarbdruck / mit dickem, stabilen Bilderdruckpapier

20 Seiten

EUR 14,90

