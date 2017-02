Das Mutmach-Buch für Eltern und solche, die es werden wollen



Die Mehrheit der jungen Frauen in Deutschland wünscht sich eine Familie und einen erfüllenden Beruf. Tatsächlich aber bleiben zahlreiche berufstätige Frauen kinderlos, gerade Akademikerinnen. Von denen, die Kinder bekommen, verzichten viele auf eine berufliche Weiterentwicklung. Dass das nicht so sein muss, zeigt das Buch "Mut zu Kindern und Karriere", in dem 40 Working Moms erzählen, wie sie eine engagierte Berufstätigkeit und ein erfülltes Familienleben in Einklang bringen. Das Buch mit einem Vorwort von Janina Kugel, Vorstandsmitglied der Siemens AG, ist bei Frankfurter Allgemeine Buch erschienen und ab sofort im Handel erhältlich.



Stefanie Bilen, Autorin des Buches und Mitbegründerin der Hamburger Working Moms: "Viele Frauen, die sich beruflich weiterentwickeln wollen und sich zugleich eine Familie wünschen, sind verunsichert. Sie wollen nicht das eine opfern, um das andere zu erreichen – und haben angesichts der wenigen Rollenvorbilder viele Zweifel und Fragen." Das beginne mit der Frage nach dem richtigen Zeitpunkt für den Nachwuchs. Ist das Kind erst einmal da, wisse frau nicht: drei Monate oder drei Jahre Elternzeit? Und auch nach etlichen Jahren im Job werfen berufliche Veränderungen häufig neue Fragen auf: Für die Karriere ins Ausland? Ist Selbständigkeit der bessere Weg? Und was macht frau erst mit zwei, drei oder mehr Kindern?



All diese Fragen werden in dem Buch aufgegriffen. "Mut zu Kindern und Karriere" will informieren, anregen, beraten und unterhalten – ohne ein "Richtig" oder "Falsch" zu formulieren. Die 40 Protagonistinnen geben ihre Erfahrungen weiter und zeigen, welchen Weg sie gegangen sind. Das Buch richtet sich nicht nur an Frauen und Mütter, sondern auch an junge Männer, Väter und ArbeitgeberInnen. Es zeigt auf, dass Rollenverständnisse manchmal hinterfragt und Arbeitsbedingungen verändert werden müssen, um zu neuen besseren Lösungen für Familien und Unternehmen zu kommen.



Die Protagonistinnen des Buches sind in den unterschiedlichsten Berufen und Branchen tätig und auch die Rollenaufteilung zu Hause und die Art der Kinderbetreuung sind ganz verschieden: von der Geschäftsführerin eines großen Konsumgüterherstellers über eine alleinerziehende ranghohe Bundeswehrärztin bis zur selbstständigen Optikerin mit Adoptiv- und Pflegekind, von Vollzeit arbeitenden Eltern über Paare im Rollentausch bis hin zu gleichgeschlechtlichen Eltern, von einer Unternehmerin mit Hunderten Mitarbeitern bis hin zur Bankerin, die nebenberuflich eine Firma gründet.



Herausgeberinnen des Buches sind die Working Moms e.V., ein bundesweites Netzwerk engagiert berufstätiger Mütter, die sich dafür einsetzen, dass Frauen selbstverständlich beides haben können: Kinder und Karriere. Illustriert ist das Buch mit Zeichnungen, die allesamt von den Kindern der Working Moms stammen.



Phoebe Kebbel, Mitbegründerin der Working Moms und Initiatorin des Buches: "Das Buch zeigt: Es gibt nicht den einen Weg, der für jede Familie und jede berufliche Situation passt. Mit den Erfahrungen und Tipps von 40 beruflich erfolgreichen Müttern möchten wir junge Frauen ermutigen, auch mit Kindern ihre Karriere weiter zu verfolgen und dabei ihren ganz persönlichen Weg zu finden."



Working Moms e.V. ist ein Netzwerk engagiert berufstätiger Mütter. Die Working Moms stehen dafür, dass Frauen selbstverständlich beides haben können – Kinder und Karriere. Working Moms e.V. wurde 2007 in Frankfurt am Main gegründet, weitere Vereine sind inzwischen in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Mannheim, München und Stuttgart aktiv. Seit Anfang 2009 gibt es den Bundesverband Working Moms e.V., unter dessen Dach sich bis Ende 2015 insgesamt rund 400 ambitioniert berufstätige Mütter engagieren. Der Verein ist als gemeinnützig anerkannt.

Stefanie Bilen ist Wirtschaftsjournalistin und Herausgeberin von SAAL ZWEI, einem Online-Business-Magazin für Frauen. Ihre Laufbahn startete sie in Düsseldorf beim Handelsblatt, Tätigkeiten bei der Financial Times Deutschland, dem Harvard Business Manager sowie dem Wall Street Journal Deutschland schlossen sich an. Sie ist Kolumnistin beim Wirtschaftsmagazin Bilanz Deutschland. Stefanie Bilen engagiert sich in Netzwerken, sie ist Co-Gründerin der Working Moms in Hamburg. Aktuell ist sie zudem Mitglied des Frauenbeirats der Hypovereinsbank.





Stefanie Bilen, Working Moms (Hg.)

Mut zu Kindern und Karriere

40 Working Moms erzählen, wie es funktionieren kann

Mit einem Vorwort von Janina Kugel

Frankfurter Allgemeine Buch, erschienen Oktober 2016

182 Seiten, Hardcover

24,90 € (D), 25,60 € (A)

ISBN: 978-3-95601-159-7

