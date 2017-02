Wenige WissenschaftlerInnen haben das 20. Jahrhundert so sehr geprägt wie Sigmund Freud, der mit der Psychoanalyse nicht nur ein theoretisches Denkgebäude und psychotherapeutisches Verfahren, sondern auch eine weltweite Organisation begründet hat. Freuds Schriften haben eine kaum überschaubare Fülle an Sekundärliteratur hervorgebracht und waren Gegenstand zahlreicher, bis heute andauernder Kontroversen.



Diese Einführung von Wissenschaftshistoriker Andreas Mayer und Vertreter der "New Freud Studies" sucht einen Neuzugang, indem sie deren Genese in ihren wissenschafts- und kulturhistorischen Kontexten erhellt und eine dynamische Perspektive entfaltet, die die Spuren des historischen Prozesses an den Texten selbst aufzeigt. Dabei wird auch den Freud´schen Konzeptionen weiblicher Sexualität ein eigenes Kapitel gewidmet.



Sigmund Freud zur Einführung

Andreas Mayer

Junius Verlag, 1. Auflage erschienen 2016

224 S., Broschur, 17 x 12 cm

ISBN 978-3-88506-090-1

€ 14,90

www.junius-verlag.de







AVIVA-Berlin verlost 1 Buch. Bitte senden Sie uns dazu den AVIVA-Tipp aus unserer Rezension zu Barbara Hahn - Endlose Nacht. Charlotte Beradt - Das Dritte Reich des Traums mit Angabe Ihrer Postadresse bis zum 25.02.2017 per Email an folgende Adresse: info@aviva-berlin.de









Quelle: Junius Verlag