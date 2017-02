... mit Wussi ausgerechnet zur├╝ck nach Deutschland.



Die ├ťbersetzerin Katrin Bacher ist zu Besuch auf Mallorca, um ihrer Gro├čtante Wussi, eigentlich Marianne Orsinger, beim Umzug zu helfen. Beim beschaulichen Teetrinken unter blauem Himmel geraten sie ins angeregte Plaudern. Katrin m├Âchte mehr ├╝ber die Familiengeschichte erfahren."Wo soll ich denn anfangen? Stell dir vor, was es alles zu erz├Ąhlen gibt ÔÇô zwischen zwei Kriegen und dem Hin und Her zwischen Mallorca und DeutschlandÔÇŽ"erz├Ąhlt Tante Wussi.



Der Vater von Wussi war Fotograf in Freiburg gewesen. Durch einen Zufall hatte er auf einer Konferenz ein sch├Ânes Landschaftsbild von der Insel Mallorca gesehen. Als er krank wurde, empfahl ihm der Arzt einen Klimawechsel. So fiel die Entscheidung nach dem Wohin nicht schwer. Aus dem kalten Freiburg ging es in die Sonne nach Mallorca. Der Vater suchte ein Haus und richtete ein Fotostudio ein, verkaufte Postkarten und Portraitfotos und holte im Sp├Ątsommer 1933 seine Familie ÔÇĺseine Frau und die Kinder Wussi, Werner, Lilo, Trudl und "Kleinchen", die J├╝ngste, nach. Wussis Vater war katholisch. Ihre Mutter konvertierte bei der Hochzeit vom Judentum zum Katholizismus und wurde sp├Ąter sehr religi├Âs. Das Leben ist anf├Ąnglich sehr asketisch auf der Insel. Immer wieder kommen Sardinen auf den Teller.



Die deutsche Kolonie auf Mallorca war gro├č und setzte sich aus Exildeutschen und NS-SympathisantInnen zusammen. 1936 brach der Spanische B├╝rgerkrieg aus. "Auf Mallorca gab es keinerlei Widerstand", berichtet Tante Wussi. Conde Rossi und die faschistischen "Dragones de la muerte"mordeten, pl├╝nderten und vergewaltigten ungebremst auf Mallorca. Der deutsche Konsul empfahl Wussis Vater die R├╝ckkehr nach Deutschland und eine schnelle Scheidung von seiner Frau. Ungew├Âhnlich war die Entscheidung der Mutter, mit den j├╝ngeren Geschwistern 1936, w├Ąhrend der Olympischen Spiele, tats├Ąchlich nach Deutschland zur├╝ckzukehren, w├Ąhrend der Vater mit Trudl und Lilo das Fotogesch├Ąft auf Mallorca weiterbetrieb.



Die Ankunft war jedoch anders als erhofft. Viele Uniformierte im Stra├čenbild. Die Familie fuhr nach Karlsruhe zu Tante Sofie, die dort eine Damenschneiderei betrieb. "Wegen des Boykotts j├╝discher Gesch├Ąfte, der seit drei Jahren bestand, hatten schon viele ihre L├Ąden geschlossen und die Stadt verlassen", erinnert sich Tante Wussi. Um sie in Sicherheit zu bringen, wurde sie zu ihrem Onkel geschickt, einem Pfarrer, in einen idyllischen kleinen abgelegenen Ort "Hausen im Tal" und erlebte mitten im Krieg ruhige Wochen. Tante Wussi erz├Ąhlt von ihren Jahren im katholischen Internat in Freiburg, aus dem sie als "Mischling ersten Grades" hinausgeworfen wurde, die Zeit beim Arbeitsdienst in Karlsruhe und wie es ihren Geschwistern erging, wie ihre Tante Sophie und Cousine Pitt aus Karlsruhe nicht mehr auswandern konnten, in ein Judenhaus" kamen und Ende 1940 deportiert wurden. Im Jahr 1949 kehrten Wussi und ihre Mutter endlich nach Mallorca zur├╝ck.



Die Familiengeschichte endet mit einem Gang durch Karlsruhe. Die Autorin Katrin Bacher f├╝hrt die LeserInnen zu zwei Stolpersteinen in der Douglasstr. 3, die an die Deportation von Wussis Tante Sophie und ihre Tochter Anne-Rose Wolf erinnern. Sie wurden 1940 nach Gurs deportiert und in Auschwitz ermordet.



Sp├Ąter lotst uns Katrin Bacher zu einer Demonstration gegen rechte Hetze und erinnert uns daran, wie wichtig es auch heute ist, sich zu engagieren.

Der Autorin und dem Zeichner geling es sehr gut, diese dichte, wechselhafte Familiengeschichte als Graphic Novel umzusetzen. Tyto Alba schafft ganz unterschiedliche stimmungsvolle Atmosph├Ąren. Heitere, ruhige Bilder, die die Begegnung von Katrin und ihrer Gro├čtante Wussi darstellen. Dunkel und bedrohlich wird es bei der Schilderung des Spanischen B├╝rgerkriegs, nach der Ausb├╝rgerung auf Mallorca oder der Ankunft 1936 in M├╝nchen. Die stimmungsvollen Aquarelle unterst├╝tzen die Textpassagen von Katrin Bacher kongenial. Original-Fotos der Familie Orsinger, die wie ein Familienalbum angeordnet sind befinden sich im Vorsatz.



AVIVA-Tipp: "Tante Wussi" erz├Ąhlt anhand eines Familienschicksals zwischen Freiburg und Mallorca in den Wirren des Spanischen B├╝rgerkrieges, der NS-Zeit, und bis hin in die Gegenwart sehr plastisch von Ausgrenzung und Verfolgung.



Zu den Autorinnen: Katrin Bacher, geboren 1978 in Karlsruhe, hat in Mainz ├ťbersetzung, Sprach- und Kulturwissenschaft studiert, lebt und arbeitet mittlerweile als ├ťbersetzerin in Barcelona. "Tante Wussi" wurde 2015 mit dem Preis der Stadt Palma ausgezeichnet.

Tyto Alba, geboren 1975 in Badalona in Spanien. Als Maler stellte er fr├╝her seine Bilder in Galerien aus, bevor er bei einem Aufenthalt in Mexico mit dem Comiczeichnen begann. Er arbeitete jahrelang als Illustrator f├╝r verschiedene Zeitungen und Zeitschriften. Vor "Tante Wussi" ver├Âffentlichte er bereits mehrere Comicalben bei renommierten Verlagen in Frankreich(Gl├ęnat) und Spanien (Astiberri).



Katrin Bacher und Tyto Alba

Tante Wussi

Carlsen Verlag, erschienen 27.09.2016

GraphicNovel, Gebunden, 128 Seiten,

16,99Euro [D] | 17,50 Euro [A]

ISBN: 978-3-551-75429-5

www.carlsen.de





