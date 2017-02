X VERLEIH bringt das lang erwartete Regiedebüt EMPÖRUNG (OT: INDIGNATION) des preisgekrönten US-amerikanischen Filmproduzenten und Drehbuchautors James Schamus (u.a. TIGER AND DRAGON, BROKEBACK MOUNTAIN, THE ICESTORM, THE HULK) nach dem gleichnamigen Roman von Philip Roth am 16. Februar 2017 in die Kinos.





Das Seelen- und Liebesleben der StudentInnen in den 1950er Jahren



Marcus Messner (Logan Lerman) ist jung und fleißig: Er bekommt die Möglichkeit, an einem College zu studieren, kann sich den Sorgen seiner Eltern entziehen und muss nun vor allem nicht dem koscheren Metzgergewerbe seines Vaters nachgehen. In Winesburg, Ohio, will er unbedingt der Beste sein… Aber nicht nur verstört ihn die verführerische Olivia (Sarah Gadon) zutiefst, auch die Konfrontation mit dem erzkonservativen Dekan Caudwell (Tracy Ledds), mit dem er sich höchst philosophische, aber gleichzeitig gnadenlose Rededuelle liefert, lässt ihn wider Willen zum Rebellen werden.



Auf dem Sundance Film Festival 2016 feierte der Film seine Weltpremiere, bei den 66. Internationalen Filmfestspielen Berlin lief EMPÖRUNG Im PANORAMA als internationale Premiere. Regisseur und Drehbuchautor Schamus war darüber sehr glücklich, erlebte er doch mit DAS HOCHZEITSBANKETT 1993 hier seinen ersten internationalen Erfolg als Produzent und durfte sich über einen GOLDENEN BÄREN freuen. 2014 war er selbst Präsident der Internationalen Jury des Wettbewerbs der Berlinale.



Tracy Letts, selbst ein Pulitzer Preis gekrönter Dramatiker, gibt den debattenstarken Dekan der Universität. Logan Lerman (bekannt aus der Jugend-Action-Reihe "Percy Jackson") besticht als jüdischer Student Marcus, der in den USA der Fünfzigerjahre mit seiner Mischung aus Hochbegabung und Verbohrtheit eine fatale Verkettung von Ereignissen auslöst. In der weiblichen Hauptrolle versprüht die kanadische Schauspielerin Sarah Gadon unterkühlten Sex und Rebellion gegen ein überholtes Frauenbild.



Geschliffene Dialoge und brillante Dispute zeichnen INDIGNATION aus – Romanautor Philip Roth zeigte sich darüber begeistert. James Schamus entwirft ein Sittenbild er USA, das fast wie ein Kommentar zu den heutigen politischen Entwicklungen wirkt.



EMPÖRUNG (INDIGNATION) basierend auf Philip Roths 2008 erschienenen Roman, ist eine Produktion der RT Features und BFB Entertainment Produktion, in Koproduktion mit X Filme Creative Pool und FilmNation Entertainment.



EMPÖRUNG (INDIGNATION)

Drehbuch, Regie: James Schamus

mit: Logan Lerman, Sarah Gadon, Tracy Letts, Linda Emond, u.v.m.

Kamera: Christopher Blauvelt; Schnitt: Andrew Marcus

Musik: Jay Wadley; Kostüme: Amy Roth

Eine RT Features und BFB Entertainment Produktion in Koproduktion mit X Filme Creative Pool und FilmNation Entertainment, eine Likely Story / Symbolic Exchange production

Mehr zum Film unter: www.facebook.com/EMPOERUNGDERFILM







