... und provoziert und sorgt bereits jetzt f├╝r Debatten.



2 GOLDEN GLOBES f├╝r ELLE:

"Bester Fremdsprachiger Film" und "Beste Darstellerin" f├╝r Isabelle Huppert



Bei der 74. Verleihung der GOLDEN GLOBE AWARDS am 8. Januar 2017 in Beverly Hills w├Ąhlte die Hollywood Foreign Press Association den abgr├╝ndigen Thriller ELLE von Paul Verhoeven zum Besten fremdsprachigen Film, die grandiose Isabelle Huppert erhielt f├╝r ihre Darstellung den Preis als Beste Hauptdarstellerin.



Mich├Ęle (Isabelle Huppert) ist eine toughe Filmproduzentin von Videospielen. Sie wirkt wie eine Frau, der nichts etwas anhaben kann. Unnahbar f├╝hrt sie mit der gleichen Pr├Ązision und Kalk├╝l ihre Firma wie ihr Liebesleben. Als Mich├Ęle eines Tages in ihrem Haus von einem Unbekannten angegriffen und vergewaltigt wird, scheint sie das Vorgefallene zun├Ąchst kalt zu lassen. Doch ihr Leben ist ├╝ber Nacht ein anderes geworden. Wie reagiert sie auf die Vergewaltigung? Wem soll sie sich anvertrauen? Die Familie f├Ąllt aus: Ihr Vater ist ein Kinderm├Ârder und sitzt lebenslang, ihre Mutter mimt die immer junge Nymphomanin. Mich├Ęles Ex-Mann Richard belagert sie mit seinen mittelm├Ą├čigen Drehb├╝chern. Ihr Sohn Vincent jobbt bei McDonald┬┤s und heiratet eine Frau mit Kuckuckskind. Zum Gl├╝ck ist da noch ihr Nachbar Patrick, ein junger und attraktiver Banker.



Resolut sp├╝rt sie den Angreifer auf und verstrickt sich mit ihm in ein gef├Ąhrliches Spiel aus Neugier, Anziehung und Rache. Es ist ein Spiel, das jederzeit au├čer Kontrolle geraten kann ÔÇŽ



Grundlage f├╝r das Drehbuch ist der preisgekr├Ânte Roman "Oh..." von Philippe Djian ("Betty Blue").



"ELLE" feierte seine umjubelte Weltpremiere auf den Internationalen Filmfestspielen von Cannes 2016.



ELLE

Frankreich, Deutschland, Belgien 2016

Regie: Paul Verhoeven

Drehbuch: Philippe Djian nach der Novelle "OH"

Darsteller: Isabelle Huppert, Laurent Lafitte, Anne Consigny, Christian Berkel, Charles Berling u.a.

Im Verleih von MFA+FilmDistribution

130 Minuten

Kinostart: 16. Februar 2017

Mehr zu "ELLE" unter: elle.mfa-film.de und www.facebook.com/ElleDerFilm







AVIVA-Berlin verlost 3x2 Freikarten. Bitte senden Sie uns dazu den AVIVA-Tipp aus unserer Rezension zu "Alles was kommt" (Ein Film von Mia Hansen-L├Şve mit Isabelle Huppert und Edith Scob) mit Angabe Ihrer Postadresse bis zum 25.02.2017 per Email an folgende Adresse: info@aviva-berlin.de