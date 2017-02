... Catherine Meurisse nachdem sie aufgrund eines glücklichen Zufalls an dem Morgen des Terroranschlags auf die Redaktion des Satireblatts zu spät kam und mit dem Leben davonkam.



Ihre einzige Antwort war und konnte für sie nur die Kunst sein, was sich in einer sehr persönlichen und bewegenden Graphic Novel materialisierte. Mit viel Fingerspitzengefühl und leisen Tönen gibt sie hier ihrer Trauer Ausdruck und geht aber gleichzeitig einen Schritt weiter in der Suche nach dem (guten) Leben - trotz oder vielleicht gerade aufgrund all der Geschehnisse. Denn ist sie es ihren KollegInnen nicht schuldig, an ihrer statt das Geschenk des Lebens in allen Zügen auszukosten?



Diese Reaktion konnte frau/man nach den mittlerweile leider diversen Terrorattacken in ganz Frankreich beobachten, wo jetzt erst recht Charlie Hebdo gelesen, zu Musik getanzt, und auf der Restaurantterrasse ein Aperitif eingenommen wurde. Selbst wenn frau/man nicht eng mit den Opfern in Beziehung stand, kennt doch jede/r PariserIn über das Drei-Ecken-Prinzip eine/n von den Terroranschlägen Betroffene/n, was alle zum Opfer hat werden lassen und die Wahrnehmung der Stadt und ihrer BewohnerInnen nachhaltig verändert hat.



Wie in diesem Gefühlschaos zwischen Abscheu und Toleranz, Trauer und Freude, Liebe und Hass wieder zu seinem eigenen Kern gelangen und das Gute, Wahre und Schöne im Leben und unserer Gesellschaft wiederfinden?



"Die Leichtigkeit", sagt Catherine Meurisse, "steht für all das, was ich am 7. Januar verloren habe, und was ich wiederzuerlangen suche. Das Lachen - mit anderen zu lachen, andere zum Lachen zu bringen. Die Sorglosigkeit, die Freiheit, die Energie, den Elan, das Vermögen, Erhabenheit zu empfinden ... ´Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins´, um Kunderas Titel aufzunehmen, oder vielmehr die „unverzichtbare" Leichtigkeit des Seins."



AVIVA-Tipp: Catherine Meurisse lässt uns mit ihrer Graphic Novel Leichtigkeit an ihrem inneren Dialog teilhaben, der geprägt ist von Trauer, Zweifel und Selbstkritik - aber vor allem von einer philosophisch anregenden Sinnsuche, die larger than life ist. Die Schönheit der Bilder und Überlegungen wirkt nicht nur auf die Autorin wie Balsam.



Zur Autorin: Catherine Meurisse, geboren 1980 in Niort, Frankreich, studierte Französisch und Literatur in Poitiers und anschließend Illustration - zunächst an der Estielle Schule in Paris und später an der École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs.

Von 2005 bis 2016 arbeitete sie als festes Redaktionsmitglied bei dem Satiremagazin Charlie Hebdo und entkam dem Attentat, das am 7. Januar 2015 auf die Redaktion verübt wurde, nur, weil sie an diesem Tag später in die Redaktion kam. Meurisse veröffentlicht Karikaturen und Zeichnungen in Le Nouvel Observateur, Libération und weiteren Zeitschriften, zudem hat sie auch mehrere Kinderbücher illustriert. Neben ihrer Arbeit für Charlie Hebbdo veröffentlichte sie auch Comics für Kinder und Erwachsene.



Catherine Meurisse

Die Leichtigkeit

Originaltitel: La Légèreté

Mit einem Vorwort von Philippe Lançon. Aus dem Französischen von Ulrich Pröfrock

Carlsen Verlag, erschienen 2016

Hardcover, 144 Seiten

ISBN: 978-3-551-73424-2

19,99 Euro

www.carlsen.de





Am Mittwoch, den 8. März 2017 um 19:00 Uhr liest Catherine Meurisse in Berlin im Kino Babylon (in Kooperation mit dem ilb)



Moderation Gesa Ufer

Veranstaltungsort: Kino Baylon

Rosa-Luxemburg-Str. 30

10178 Berlin (U-Bahn Rosa-Luxemburg-Platz)

Mehr Infos unter: www.babylonberlin.de

Preis 12 Euro





