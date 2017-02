Dazu die Initiatorinnen: "Wir müssen handeln. In Europa sind Rechtspopulist*innen auf dem Vormarsch. Die Konsequenzen für unsere Gesellschaft? Frauen- und Minderheitenrechte werden relativiert oder drohen gar abgeschafft zu werden. Vor diesem Hintergrund ist es wichtiger denn je, aktiv zu werden und Gesicht zu zeigen. Das siebte Barcamp Frauen in Berlin steht deswegen unter dem Motto `Aus dem Netz und auf die Straße! Kämpfer*innen unite!`."



Zu diskutierende Fragen sind:

Wie können wir Rechtspopulist*innen bei uns zurückdrängen?

Wie können wir das, was bereits an Initiativen existiert, besser vernetzen?

Was können wir aus dem Ausland für uns lernen?

Was können wir vor Ort, in den Communities tun? Während der Bundestagswahl?



Wie jedes Jahr bietet das Barcamp auch Raum für Themenvorschläge jenseits des aktuellen Schwerpunktthemas. Bringt euer Thema mit und bietet dazu eine ein bis anderthalb stündige Session an!



Das Barcamp Frauen - mittlerweile fester Bestandteil des feministischen Jahres -versteht sich als Ideen- und Debattenplattform. Neue politische Ansätze werden entwickelt und fließen über die Netzwerke in Institutionen und Medien ein. Es gibt keine großen Podien, sondern unterschiedliche Workshops (Sessions), die eine kreative Atmosphäre bieten. Die Initiatorinnen und TeilnehmerInnen wollen Sprachrohr sein für junge Frauen, Männer und Familien. Sie wollen zu einem Ort werden, wo sich junge Frauen politisch engagieren. 2014 hatte das Barcamp Frauen ca. 200 TeilnehmerInnen, 2016 waren es 500 Anmeldungen und 350 Teilnehmerinnen, 26 Sessions.



Das Barcamp Frauen findet ein Mal im Jahr statt - das Besondere daran ist ein vielfältiges Publikum von Mitgliedern unterschiedlicher Parteien, Mitgliedern der KooperationspartnerInnen, aber vor allem parteilose und interessierte BürgerInnen und eine äußerst angenehme Diskussionskultur, die es schafft, viele verschiedene kluge und engagierte Frauen zusammenzubringen, um über Geschlechterpolitik zu diskutieren.



Alle sind herzlich willkommen, eine Kinderbetreuung kann ebenfalls nach vorheriger Anmeldung ermöglicht werden. Die Teilnahme am Barcamp sowie die Verpflegung vor Ort sind kostenlos.



AVIVA ist Medienpartnerin, wie bereits im vergangenen Jahr planen wir, einige Interviews mit Teilnehmerinnen und den Orga-Frauen des FrauenBarcamps zu führen und in einem Nach-Bericht zu veröffentlichen.



7. Barcamp Frauen

Motto 2017: "Aus dem Netz und auf die Straße! Kämpfer*innen unite!"

Wann? 11. März 2017, 11.00 bis 18.00 Uhr, Einlass 10.30 Uhr

Wo? Kalkscheune Berlin, Johannisstraße 2, 10117 Berlin



Weitere Informationen und Anmeldung:



www.barcampfrauen.de

www.facebook.com/barcampfrauen

twitter.com/frauenbarcamp



Das Barcamp Frauen wurde 2010 von einer Gruppe junger Frauen ins Leben gerufen, die vor allem ein Ziel verfolgt haben: Aktuellen feministischen Diskussionen für (Partei)-Politik zu bündeln und einen Diskurs über die Lebenswelten junger Frauen starten. Das Organisationsteam besteht aus Nancy Böhning, Elisa Gutsche und Jennifer Mansey, die gemeinsam 2013 für ihr Engagement und für ihre Verdienste um die Stärkung von Frauen in Politik und Gesellschaft mit dem Wilhelm-Dröscher-Preis ausgezeichnet wurden. Hinzu kommen jedes Jahr eine Vielzahl an Kooperationspartner_innen und Unterstüzer_innen.



