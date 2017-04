AVIVA wishes you a happy and peaceful New Year 2017







April 2017



12. Victress Awards Gala am 8. Mai 2017 in Berlin

AVIVA-Redaktion



Excellence Knows No Gender. Zum zwölften Mal werden die Victress Awards an herausragende Frauen verliehen. Die Jury ehrt Leading Ladies, Unternehmerinnen und Gründerinnen aus den unterschiedlichsten Branchen, die mit ihren Geschäftsideen, ihrer Karriere oder ihrem gesellschaftlichen Engagement als Vorbilder überzeugen. Wie immer gibt es auch wieder eine prominente "Victress of the Year".



Auf der festlichen Gala erwartet die Initiatorin Sonja Fusati im Konzertsaal der Universität der Künste ca. 1.000 Gäste, darunter viel Prominenz aus Wirtschaft, Politik, Medien und Gesellschaft.



Sonja Fusati zur Mission der Victress Awards: "Wir feiern herausragende Frauen mit Hirn und Herz. Die spannenden Erfolgsgeschichten und Visionen dieser Vorbilder zeigen die Vielfalt der Möglichkeiten, die uns heute offenstehen. Sie sollen vor allem andere Frauen dazu inspirieren, ihren ganz eigenen Erfolgsweg zu finden."



Zu den bisherigen Preisträgerinnen zählen Nena, Uschi Glas, Veronica Ferres, Regine Sixt, Andrea Sawatzki, rbb-Intendantin a.D. Dagmar Reim, IBM-Chefin Martina Koederitz sowie die Gründerinnen Claudia Helming (DaWanda) und Lea-Sophie Cramer (Amorelie)

Wie in den vergangenen Jahren ist die 20-köpfige Jury wieder hochkarätig besetzt: u. a. mit Ruth Moschner, Alexander Mazza, Ralph Morgenstern, Annabelle Mandeng, Prof. Jo Groebel, Annett Möller, der BSR-Vorstandsvorsitzenden Dr. Tanja Wielgoß und Lingua-World-Geschäftsführerin Nelly Kostadinova sowie Fox-and-Sheep-Chefin Verena Pausder.



Die Victress Initiative e.V. setzt sich seit 2005 unter dem Motto "Excellence Knows No Gender" für einen höheren Anteil von Frauen in Führungspositionen und die Modernisierung überholter Rollenbilder ein, um den Standort Deutschland auch in diesem Bereich zukunftsfähiger zu machen.



Victress Awards Gala 2017

Wann: 8. Mai 2017, 19:00 Uhr



Veranstaltungsort: Konzertsaal der UdK, Hardenbergstr. 33, 10623 Berlin



Weitere Informationen und Impressionen der letzten Jahre finden Sie unter:



www.victressawards.com



Women + Work > WorldWideWomen Beitrag vom 19.04.2017 AVIVA-Redaktion