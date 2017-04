.. auf eine letzte Abenteuerreise begeben, bevor eine von ihnen von ihrer Tochter in ein Pflegeheim gesteckt wird.



Edith Scholz ist seit dem Tod ihres Mannes allein. Manchmal fehlt er ihr. "Er hat allerdings auch ziemlich oft gestört. Wenn sie nur daran denkt, wird sie schon nervös. Immer kamen Geräusche aus ihm raus. Das muss doch nicht sein, dieses Ächzen und Naseschnauben, wie ein Elefant, das Aufstoßen und beim Sex, (...) ob das normal war." Jetzt ist Edith gern allein. Dummerweise ist sie aber in ihrer Wohnung gestürzt und liegt am Boden, vor Schmerzen unfähig aufzustehen. Da die Nachbarn unter ihr ausgezogen ist, wird sie wohl auch keiner finden. Sie schließt bereits mit ihrem Leben ab. Doch ihr Postbote wundert sich, dass sie nicht öffnet und ruft die Polizei. Gerade rechtzeitig wird sie gefunden und ins Krankenhaus gebracht.



Zwei neue Hüftgelenke werden ihr eingesetzt und sie muss in die Reha-Klinik auf Usedom. Das passt der eigenbrötlerischen Edith gar nicht. Wenigstens hat sie ein Einzelzimmer, denn Gesellschaft ist das letzte, was sie will. Lieber liest sie ein gutes Buch auf dem Balkon, ein Luxus, den sie in Berlin nicht hat.

"Himmel mit Möwen. Bienen. Und Sonne. Sie war so vertieft, dass sie nicht hörte, wie es an der Zimmertür klopfte. Mehrmals klopfte, und sie hörte auch nicht, wie die Tür vorsichtig geöffnet wurde und eine Frau verlegen erst den Kopf, dann den ganzen Körper ins Zimmer steckte und zum Balkon kam. ´Ich möchte nicht stören, aber…´ Frau Scholz fuhr entgeistert hoch. ´Sind sie verrückt! Wie können Sie mich so erschrecken?´ ´Entschuldigen Sie, das war nicht meine Absicht. Ich dachte nur, Sie wollten vielleicht auch ein Stück Torte.´ Zögernd streckte sich ein Arm mit einer Hand mit einem Teller Kuchen unter ihre Nase. (...) ´Sie sind wahnsinnig! Raus!´ Frau Scholz war außer sich. So eine dumme Nuss!"



Die erste Begegnung zwischen der sanften Christel Jacobi aus Husum, die sich für Yoga und Handarbeiten begeistert, und der bärbeißigen Edith Scholz hätte nicht schlimmer laufen können. Doch Frau Jacobi gibt nicht auf. Und doch finden die beiden Frauen über die Tücken des Alltags in einer solchen Klinik zumindest eine Art Waffenstillstand. Edith muss sich sogar insgeheim eingestehen, dass diese Frau Jacobi nicht so übel ist.



Als die Frauen in ihre gewohnte Umgebung zurückkehren, gibt es für beide ein böses Erwachen. Edith muss unerträglichen Renovierungslärm aushalten und Christel soll nach dem Willen ihrer Tochter in ein Pflegeheim. Christel fühlt sich bedrängt und lockt Edith nach Husum, von der sie sich mehr Verständnis erhofft. Edith will nicht wirklich, nutzt aber die Gelegenheit, um dem Lärm im Haus zu entfliehen – und um das Meer zu sehen. Kaum in Husum angekommen, lässt Edith sich von Christel in ein Abenteuer hineinziehen. Der überfürsorglichen Tochter von Christel erzählen die beiden, sie wollten sich Pflegeeinrichtungen im ganzen Land ansehen. Tatsächlich wollen sie noch einmal aus dem Vollen schöpfen. Ihr ganz eigenes Roadmovie beginnt.



Der Plot, in dem alte Menschen vor dem Einzug in ein Pflegeheim noch einmal dem entmündigenden Alltag entfliehen wollen, ist nicht wirklich neu. Es gelingt der Autorin aber, die beiden Frauen und die Menschen, die ihnen begegnen, durch eine teilweise gesprochene Sprache in Schriftform eine eigene Tiefe zu geben. Dadurch werden die Charaktere mehrdimensional und entziehen sich allen Klischees von alten Frauen.



AVIVA-Tipp: Zwei Frauen um die 70 versuchen ein letztes Mal, sozialer Kontrolle zu entfliehen und ein Abenteuer zu erleben. Dass die beiden streitbaren Frauen dabei weder zu Karikaturen noch zu lieben Omis mutieren, verdanken sie der mutigen Erzählweise Sarah Schmidts. Die bärbeißige Berlinerin Edith ist in ihrer harten Ehrlichkeit zwar ein Gegenpol zur esoterisch-sanften Christel, doch beide Frauen stehen nicht eindimensional gegeneinander. Hinter Christels scheinbarer Sanftmütigkeit steckt eine gehörige Portion Durchsetzungsfähigkeit und Manipulation, hinter Ediths rüden Art steckt Loyalität und Mitgefühl. Ihre Abenteuer sind nicht spektakulär, dafür aber anrührend erzählt, ohne kitschig zu sein. Eine lesenswerte Anregung, Alter einmal anders zu sehen.



Zur Autorin: Sarah Schmidt wurde 1965 in Dinslaken am Niederrhein geboren und zog 1976 mit der Familie nach Westberlin. Dort ging sie durch die harte Schule von Schmargendorf, Schöneberg, Wedding und Neukölln, seit 1981 ist sie Kreuzbergerin aus Überzeugung. Seit 1994 arbeitet sie als Autorin und seit 1995 ist sie Stammmitglied beim "Frühschoppen", der ersten Lesebühne Deutschlands. Über viele Jahre hinweg war sie die einzige Frau auf Berlins Lesebühnen. 2003 erhielt sie ein AutorInnenstipendium im Rowohlt-Ledig House, New York und debütierte 2004 mit ihrem Roman "Dann machen wir`s uns selbst".

Sie veröffentlicht regelmäßig Texte in Anthologien und Zeitschriften. 2006 hatte ihr Theaterstück über Billie Holiday, "Strange Fruit", Premiere. 2010 veröffentlichte sie einen Band mit Erzählungen unter dem Titel "Bad Dates", 2014 erschien ihr Roman "Eine Tonne für Frau Scholz" (Verlagsinformationen)

Die Autorin im Netz: www.sarah-schmidt.de



Sarah Schmidt

Weit weg ist anders

Insel Verlag im Suhrkamp Verlag, erschienen 6. März 2017

Klappbroschur, 261 Seiten

12,95 Euro

ISBN:978-3-458-36256-2

www.suhrkamp.de



