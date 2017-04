Bretagne, Côtes d´Armor, Eléanor ist mit ihrem Ex-Freund Samuel in das Haus ihres Vaters am Meer zurückgekehrt, in dem sie beide viele glückliche Sommer verbracht haben. Nach dem Tod ihres Vaters muss Eléanor das Haus verkaufen und Samuel hat ihr angeboten, ihr zu helfen, es für die potentiellen Käuferinnen bzw. Käufer herzurichten.



Eigentlich wissen beide, dass sie noch viel für einander empfinden, aber gemeinsam in schönen Erinnerungen zu schwelgen, dazu kommen sie nicht, denn die Immobilienmaklerin Claire führt eine/n Interessent/in nach dem anderen durch das Haus und eine Nachbarin, die das Ganze aus der Ferne beobachtet, scheint ihre ganz eigenen Erinnerungen an das Haus und Eléanors Vater zu haben.



Auf der 16. Filmkunstmesse Leipzig wurde der tragikomische Liebesfilm gefeiert und mit dem Publikumspreis ausgezeichnet.



Die Schlösser aus Sand

(OT: Les châteaux de sable)

Frankreich 2015

Regie: Olivier Jahan

Mit Emma de Caunes, Yannick Renier, Jeanne Rosa, Christine Brücher, Alain Chamfort

Verleih von FilmKinoText

102 Minuten

Kinostart: 27. April 2017

Mehr Infos und der Trailer unter:

www.die-schloesser-aus-sand.de





AVIVA-Berlin verlost zum Kinostart von "Die Schlösser aus Sand" ein Kochbuch und 2 Backbücher von Aurélie Bastian sowie 3x2 Kino-Freikarten . Bitte senden Sie uns dazu die letzte Frage und die Antwort darauf aus dem Trailer zum Film - mit Angabe Ihrer Postadresse bis zum 10.05.2017 per Email an folgende Adresse: info@aviva-berlin.de











Zu Aurélie Bastian:

aureliebastian.de bietet alles rund um die französische Küche:

ausgesuchte Delikatessen aus den verschiedenen Regionen Frankreichs,

professionelle Koch- & Backutensilien z.B. für Macarons, Baguette, Croissants, Tartelettes oder Brioche, Backzutaten in Bio-Qualität, Kochbücher, Kochkurse und leckere Rezepte.