"´Les Châteaux de sable´, Sandburgen, erzählt die unvermeidliche Geschichte eines Paares. Sandburgen, das sind Gebilde, die aufgebaut werden, über Nacht kaputtgehen und am nächsten Tag wieder aufgebaut werden …" Olivier Jahan



Nach dem Tod ihres Vaters wird Eleonore mit der Entscheidung konfrontiert, was sie mit dessen Alterssitz in der Bretagne machen möchte. Ihre finanzielle Situation als Pariser Fotografin, die in letzter Zeit jedoch immer weniger gebucht wurde, weist ziemlich schnell den Weg Richtung Verkauf. Eine Maklerin ist gefunden, jetzt gilt es nur noch, einen Freund ausfindig zu machen, der beim Herrichten des Hauses für den Verkauf mit anpacken kann. Ihr Exfreund Samuel erklärt sich bereit dazu, sie für ein Wochenende in die Bretagne zu begleiten. Oder war es vielmehr eine berechnende Wahl von Eleonore, die noch immer nicht über Samuel hinweg ist?



Das Wochenende entfaltet sich und mit ihm die Erinnerungen, die begraben geglaubten Emotionen, die Trauer, das Unbekannte.



AVIVA-Tipp: Olivier Jahan gelingt in seinem zweiten Langspielfilm eine intime Familienszene mit reichem Gefühlsspektrum dem Publikum sehr nahe zu bringen. Die Methoden hierzu muten jedoch oft etwas befremdlich an, da er sowohl die Off-Stimme als auch den direkten Dialog der SchauspielerInnen mit dem Publikum gewählt hat. Er begründet diese Entscheidung im Interview mit der Eindringlichkeit des Drehbuchs und der gehaltvollen Monologe, jedoch wirkt es manchmal bizarr oder auch schlichtweg unpassend, etwa in Bezug auf die Immobilienmaklerin Claire, die als langweilige Provinzlerin eingeführt wird und dann jedoch in Natura wesentlich charakterstärker und facettenreicher auftritt und so gar nicht mit dem zuvor gezeichneten Bild übereinstimmen möchte.

Hier hätte vielleicht der Schnitt etwas großzügiger ausfallen sollen, was auch der Länge des Filmes nicht geschadet hätte.

Rundum ist es jedoch ein sehenswerter, auf freundschaftlichen Beziehungen aller TeilnehmerInner basierender Autorenspielfilm, in dem die Zuschauerin die Liebe des Regisseurs als auch der SchauspielerInnen zum Cinema fast knistern hört.



Zur Schauspielerin: Emma de Caunes unternahm ihre ersten Schritte als Filmschauspielerin in Olivier Jahans erstem Film Faites comme si je n´etais pas la. Seither sind sie eng befreundet. Nachdem Emma de Caunes erste Erfolge als Schauspielerin verzeichnete (etwa eine Emmy Nominierung für Rien dans les Poches) wurde es still um sie, Filmanfragen blieben aus. Olivier Jahan glaubt an seine Protagonistin, was man dem Lowbudget-Film Die Schlösser aus Sand auf berührende Weise anmerkt.



Die Schloesser aus Sand

Originaltitel: Les Chateaux de Sable

Frankreich 2015

Regie: Olivier Jahan

Drehbuch: Diastème & Olivier Jahan

DarstellerInnen: Emma de Caunes, Yannick Renier, Jeanne Rosa, Christine Brücher, Alain Chamfort u.v.m.

Spielzeit: 104 Minuten

FSK: ab 12 Jahren

Verleih: Film Kino Text

Kinostart: 27. April 2017

Mehr Infos und der Trailer unter:

www.die-schloesser-aus-sand.de



