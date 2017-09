In einer Zeit, in der Patriarchen wie Trump, Putin oder Erdogan mit ihrer misogynen Politik Frauen das Leben zur H├Âlle machen, ist das Aufbegehren gegen Sexismus und Frauenverachtung nach wie vor wichtig. Weltweit wehren sich Frauen gegen eine von M├Ąnnern dominierte Welt, die von Ungerechtigkeiten regiert wird. Mit Humor und Ironie tr├Ągt Gemma Correll mit ihrem neuen Illustrationsbuch zum Kampf einer neuen, jungen Frauenbewegung f├╝r den l├Ąngst ├╝berf├Ąlligen Abbau normativer Geschlechterrollen bei.



Selbstakzeptanz



Egal was die Werbung uns weismachen m├Âchte, Blut ist nicht blau. Also raus mit den roten Filzstiften! Menstruationstassen, Binden und Tampons wollen ehrlich und authentisch bemalt werden denn Menstruation ist nichts, wovor frau oder man sich ekeln muss. Mini- oder Faltenrock? Egal, l├Ąsst uns die Anziehpuppe zum Ausschneiden und Ausmalen wissen: "Ich zieh an, worauf ich verdammt noch mal Lust habe!" Auch den Griff zum imagin├Ąren "Ladyshaver" ├╝berl├Ąsst sie ihrer Stylistin selbst und schl├Ągt vor, ihr nach Lust und Laune so viele oder so wenig K├Ârperhaare aufzuzeichnen, wie sie will. F├╝r den Fall, dass die H├Ąrchen f├╝r andere ein Problem darstellen, stellt die Autorin unter anderem eine gro├če Vielzahl an Sextoys vor, mit denen sich auch ohne Partner_in Spa├č haben l├Ąsst.



"Sexismus gibt es doch gar nicht mehr!"



Falsch! Wie etwa das "Frauenfeindliche-Zitate-Raten" (Mister Trump, auch als selbsternannter "Star" darf man Frauen nicht einfach "an die Muschi fassen"), beweist. Auch mit dem "Soziale-Medien-Bingo", bei dem Gemma Correll ihre Leser_innen auffordert, feministische Themen auf Facebook, Twitter und co. zu teilen, macht sie auf Alltagssexismus aufmerksam. Einfach die ├╝blichen Kommentare wie "Du bist nur frustriert, weil dich niemand v├Âgeln will" abwarten und die passenden Treffer im entsprechenden K├Ąstchen markieren. "Kann frau alleine oder mit Freundinnen spielen", f├╝gt die Autorin an. "Ein Riesenspa├č!"



"Ich hei├če weder "S├╝├če", noch "Sexy" und schon gar nicht "geile Titten"



Das Erste-Hilfe-Set gegen sexistische und nervige Anmachen stellt neben weiblicher Schlagfertigkeit auch ein Quiz zum Ausschneiden und Verteilen f├╝r l├Ąstige M├Âchtegern-Casanovas bereit. Ein kleiner, aber deutlicher Wink, der ihnen dabei helfen soll, keine Frauen mit bl├Âden Spr├╝chen anzubaggern. Denn: NEIN liebe M├Ąnner, wir warten nicht immerfort und sehns├╝chtig auf eure oft geschmacklosen und v├Âllig deplatzierten Ann├Ąherungsversuche und ein L├Ącheln ist auch NICHT mit einer Aufforderung zum Geschlechtsverkehr gleichzusetzen. Doch auch f├╝r dieses Problem hat Gemma Correll eine passende L├Âsung parat: l├Ąchelnde M├╝nder zum Ausschneiden und Aufsetzen, die mit eindeutigen Zeichen versehen sind oder mit selbstausgedachten Spr├╝chen beschriftet werden k├Ânnen.



AVIVA-Tipp: "Das feministische Mach-Mit-Buch" steckt voller kreativer M├Âglichkeiten, um malend, bastelnd und R├Ątsel l├Âsend gegen Sexismus und Frauenverachtung anzuk├Ąmpfen.



Zur Autorin: Gemma Correll wurde 1984 in England geboren arbeitet als freie Cartoonzeichnerin, Schriftstellerin und Illustratorin in Oakland, Kalifornien. Sie ist unter anderem die Autorin von "Der unverzichtbare Mops-Knigge" (2013), "Kein Morgen ohne Sorgen. Handbuch f├╝r Verzweifelte" (2016), "Kritzel die Katz!" (2016), "100x Panik vorm Baby" (2017), und viele mehr. Ihren "Four Eyes"-Cartoon ver├Âffentlicht sie auf www.gocomics.com sowie auf medium.com/the-nib. Au├čerdem publiziert sie ihren monatlichen Skycats-Cartoon f├╝r das "Open Skies"-Magazin von Emirates Airline.

Weitere Informationen zu Gemma Correll unter: www.gemmacorrell.com und facebook.com/gemmacorrell



Zur ├ťbersetzerin: Die Literatur├╝bersetzerin, Sinologin, Autorin und Journalistin Ruth Keen wurde mit dem C.H.Beck-├ťbersetzerpreis 2005 f├╝r die ├ťbersetzung des Buches "Heimliche Erinnerungen. In Deutschland 1904 bis 1933" von Julius Posener (Siedler Verlag 2004), das zu den bedeutenden Zeugnissen deutsch-j├╝dischen Lebens im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts geh├Ârt, ausgezeichnet. Damit wurde zugleich ihr bisheriges ├╝bersetzerisches Werk gew├╝rdigt. Der zum vierten Mal vergebene Preis zeichnet beispielhafte ├ťbersetzungen aus dem Bereich der wissenschaftlichen Literatur, des anspruchsvollen Sachbuchs oder der Essayistik aus. Zu den weiteren ├ťbersetzungen von Ruth Keen z├Ąhlen die Romane von Kathy Lette "Zu gut f├╝r diese Welt" (2016), "Wie man seinen Mann umbringt" (2016), "Keine Frau ist eine Insel" (2016) sowie Jesse Andrews┬┤ "Ich und Earl und das sterbende M├Ądchen" (2013).

Weitere Informationen zu Ruth Keen unter: www.buchmarkt.de



Gemma Correll

Das feministische Mach-Mit-Buch

Originaltitel: Feminist Activity Book

├ťbersetzerin: Ruth Keen

Antje Kunstmann Verlag, erscheint am 30. August 2017

64 Seiten

ISBN 978-3-95614-206-2

12,00 Euro

www.kunstmann.de



Veranstaltungshinweis zum Thema:

Samstag, 11. November 2017 von 10 ÔÇô 16 Uhr

Gelassen kontern. Was tun bei sprachlichen Angriffen, ├ťbergriffen, "bl├Âden" Bemerkungen und/oder anderen diskriminierenden "Fouls"?

Ob wir etwas als pers├Ânlichen Angriff oder "rein sachlich" verstehen, geh├Ârt zum Repertoire unserer Reaktionsm├Âglichkeiten. Dazu und zum Umgang mit allt├Ąglichen Grenz├╝berschreitungen im beruflichen und privaten Alltag werden wir im Workshop Strategien entwickeln und unser Augenmerk dabei gezielt auf K├Ârpersprache, Stimme und Wortwahl richten.

Neben Basisinputs, praktischen ├ťbungen und der Chance auf konstruktives Feedback, wird gen├╝gend Raum zur Reflexion dar├╝ber sein, wie wir uns im Alltag sch├╝tzen k├Ânnen.

Gitta Stieber, Dipl.-Politologin, Kommunikationstrainerin

Veranstaltungsort: Raupe und Schmetterling ÔÇô Frauen in der Lebensmitte e.V.

Pariser Stra├če 3

10719 Berlin-Wilmersdorf

Weitere Infos und das Programm finden Sie unter:

www.raupeundschmetterling.de