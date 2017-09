Girlpool, das sind Harmony Tividad und Cleo Tucker aus Los Angeles. Mit gerade einmal 20 und 21 Jahren legen sie mit "Powerplant" bereits ihr zweites Studioalbum vor. Einen ersten Durchbruch in der US-Amerikanischen Indie-Szene hatten die beiden mit ihrem Debutalbum "Before the World Was Big" von 2015. Kritiker_innen und Fans feierten damals die vertr├Ąumten Lieder, mit einfacher, unaufgeregter Gitarren- und Bassbegleitung und Fl├╝stergesang, die aus bewusst kindlicher Perspektive auf die Welt blicken. Und die trotzdem nicht glatt und zuckerwattig sind.



Liedermachende Riot Grrrls



Das w├╝rde auch nicht zu den beiden Kalifornierinnen passen. Denn obwohl sie als ihre wichtigsten Einfl├╝sse vor allem sowohl klassische als auch moderne Singer-Songwriter wie Neil Young oder Elliott Smith nennen, gehen sie ihre Musik mit echter Riot Grrrl-Attit├╝de an. Das wird deutlich in ihren Liveauftritten mit Punk-Atmosph├Ąre, ihren unpr├Ątenti├Âsen Texten ├╝ber Liebe, Sex und Geschlechterrollen und der erfrischenden "Einfach-mal-draufloslegen"-Herangehensweise an Gitarrenspiel und Gesang.



Auf "Powerplant" beh├Ąlt das Duo die Attit├╝de bei und revolutioniert seinen Sound dabei sp├╝rbar. Diesmal haben sich Tividad und Tucker eine dritte Gitarre und Schlagzeugbegleitung ins Boot geholt. Die Songs werden so treibender, rhythmischer. Auf den ersten Blick m├Âgen sie auf diese Weise weniger originell klingen als zuvor, mehr nach altbekanntem Alternative und Indie Rock. Bei genauem Hinh├Âren zeigen sie sich aber vielschichtiger, au├čergew├Âhnlicher. Die neue Struktur h├Ąlt die Songs auch dann noch zusammen, wenn sie von dissonanten Gitarrenparts wie im ansonsten simpel-fr├Âhlichen "Corner Store" oder im Titelst├╝ck "Powerplant" von Klaviersoli unterbrochen werden.



"Crawl into the birdcage become a cartoon"



Die Lyrics, die die Musikerinnen f├╝r das Album zusammen schrieben, umrei├čen ausschnitthaft und assoziativ die widerspr├╝chliche Welt immer noch junger Erwachsener: neue M├Âglichkeiten, die alles bieten, aber auch verwirren, komplexe zwischenmenschliche Gef├╝hlswelten, Konfrontation mit Versprechungen und Erwartungen Anderer. In Teilen klingt dabei auch die Reflexion dar├╝ber an, was es bedeutet, noch als High-School-Sch├╝lerinnen die ersten Platten zu ver├Âffentlichen und ausverkaufte Konzerte im ganzen Land zu spielen. So etwa in "Soup":



"sit and stare at your hands ┬┤cause there┬┤s so much to do

crawl into the birdcage become a cartoon

┬┤cause all of the flowers are too much for you"



Konzert am 16. September in Berlin



Girlpools fr├╝her Erfolg erweist sich derweil als ausgesprochen nachhaltig. Mit "Powerplant" touren sie durch Europa. Am 16. September statten sie auch Berlin einen Besuch ab und sind ab 19 Uhr in der Kantine am Berghain zu sehen und zu h├Âren, unterst├╝tzt vom Indie-Trio Ian Sweet.



AVIVA-Tipp: Harmony Tividad und Cleo Tucker liefern auf ihrem neuen Album einen ausgefeilteren Sound, der nach wie vor erfrischend klingt. Dazu Texte mit Ernst und Tiefe, die immer noch unvoreingenommen und mit subtiler Ironie in die Welt blicken. Girlpool bleiben nicht nur ihren Wurzeln treu, "Powerplant" macht auch ausgesprochen neugierig auf ihre zuk├╝nftige Entwicklung.



Girlpool

Powerplant

Label: Anti- Records

V├ľ: 12.05.2017

www.anti.com



Girlpool im Netz:



www.girlpoolmusic.com



girlpoool.bandcamp.com



www.facebook.com/GIRLPOOOL





