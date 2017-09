... ihre Facebook-Seite legt das nahe: auf ihrem Profil spricht sie sich gegen Hass, Bigotterie, Sexismus, Rassismus und Klassismus aus.



Vielmehr wendet sich ihre Kunst gegen Ungerechtigkeit im Allgemeinen und Präsident Trumps Politik im Besonderen, noch nie war sie dabei so explizit.



EMAs Alben "Past Life Martyred Saints" (2011) und "The Future´s Void" (2014) bekamen viel Aufmerksamkeit, platzierten die amerikanische Elektro-Künstlerin, Bassistin, Sängerin mitten im Popgeschehen. Doch als Mainstreamstar taugt die 35-jährige nicht: Sie will nicht die Rolle des "blonden Babes" (Zitat) spielen, zeigte auf früheren Fotos nur selten ihr Gesicht. EMA stammt aus der avantgardistischen Indie-Szene Portlands, spielte lange Zeit in der Drone-Folkband "Gowns", denen sie mit der Neuaufnahme von "Always Bleeds" auf ihrem aktuellen Album Respekt und Verbundenheit zollt. Auf "Exile in the Outer Ring" prangert sie die Verdrängung ärmerer Bewohnerschichten (und auch Künstlerinnen und Künstler!) an den Rand der Städte an. Im Kontrast zum Ghetto, das ein abgegrenztes Armenviertel in der Stadt bezeichnet, steht der "outer ring" für Ausgrenzung, Vertreibung aus der Mitte – aber auch: Neuanfang. Dort, wo sich die drop outs versammeln, kann Neues entstehen, fernab etablierter Strukturen – Anarchie im positiven Sinn.



Sie sei "pro outer ring", sagt EMA, die sich von Jugend an mit Outlaws identifiziert und als "männlich sozialisiert" bezeichnet – auch diese Formulierung wirft wie ihr Bekenntnis zum Nihilismus Fragen auf, heißt aber vor allem, dass sie stets harsche, krasse Positionen einnimmt. Ihre Haltung drückt sie auf "Exile" musikalisch drastisch und eindrucksvoll aus, es klingt wie das fehlende Glied zwischen Nine Inch Nails und Planningtorock: Das siebenminütige Noise-Gewitter "Breathalyzer" lässt die Hörerin verstört und aufgewühlt zurück, Tracks wie "7 Years", "Aryan Nation" oder "I Wanna Destroy" thematisieren die politische Gegenwart Amerikas (und dem Rest der Welt).



EMA singt in verschiedenen Rollen/Stimmen, sucht bei aller Verachtung für Rassisten nach Verständnis, was sie weniger zur Nihilistin als zur humanistischen Künstlerin macht.



AVIVA-Tipp: Herausfordernd, explizit und definitiv kein nihilistisches "Babe" - das ist EMA, eine der derzeit spannendsten amerikanischen Musikerinnen. Wenn ein Album Präsident Trump stürzen könnte, dann "Exile in the Outer Ring".



"Exile In The Outer Ring" Tracklist:

1. 7 Years

2. Breathalyzer (Official Video)

3. I Wanna Destroy

4. Blood and Chalk (Official Audio)

5. Down and Out (Official Video)

6. Fire Water Air LSD

7. Aryan Nation (Lyric Video)

8. Nihilistic and Female

9. Receive Love

10. Always Bleeds

11. Where The Darkness Began



EMA live:

20.09. Hamburg, Reeperbahn Festival

21.09. Münster, Sputnikhalle

23.09. Köln, King Georg

26.09. Berlin, Berghain // Certain People Festival (w/ Blanck Mass & Forest Swords)

27.09. München, Kranhalle (Support: Dubais)

09.10. Nürnberg, Z-bau



EMA im Netz: www.iwannadestroy.com und www.facebook.com/cameouttanowhere



EMA

Exile In The Outer Ring

CD 2017, 11 Tracks, CitySlang



