A V I V A-BERLIN.de im September 2017 - Beitrag vom 07.09.2017



Dieser Text wurde hinterlegt:



Eine fantastische Frau - Una Mujer Fantástica. Kinostart: 7. September 2017

AVIVA-Redaktion



Vor vier Jahren begeisterte der chilenische Regisseur Sebastián Lelio mit "GLORIA". In seinem neuen Film stellt er wieder eine Frau in den Mittelpunkt - die Transgender-Frau Marina (Daniela Vega). Ausgezeichnet mit dem Teddy Award als Bester Spielfilm, einer lobenden Erwähnung der Ökumenischen Jury und dem Silbernen Bären für das Beste Drehbuch 2017. AVIVA verlost 2x2 Freikarten



Die Jury begründet dies mit "ein handwerklich perfekter Film mit einem großartigen filmischen Ansatz, der eine intime, aber wenig beachtete Geschichte erzählt", und damit "die anhaltende Diskriminierung und die Marginalisierung von Transgender-Menschen auf der ganzen Welt beleuchtet."



Zum Film:



Marina und Orlando lieben sich und planen eine gemeinsame Zukunft. Sie arbeitet als Kellnerin und singt leidenschaftlich gern, der 20 Jahre ältere Geliebte hat ihretwegen seine Familie verlassen. Als die beiden nach Marinas Geburtstagsfeier nach Hause kommen, wird Orlando plötzlich leichenblass und reagiert nicht mehr. Im Krankenhaus können die Ärzte nur noch seinen Tod feststellen.



Die Ereignisse überschlagen sich: Marina sieht sich mit den unangenehmen Fragen einer Kommissarin konfrontiert, Orlandos Familie begegnet Marina wegen ihrer sexuellen Identität mit Aggression und Misstrauen. Seine Noch-Ehefrau schließt sie von der Beerdigung aus, die gemeinsame Wohnung soll sie möglichst rasch verlassen.



Für Marina beginnt ein Kampf, den sie längst hinter sich gelassen glaubte, ein Kampf auch um ihre Liebe und ihr Recht auf Trauer.

Mit der gleichen Energie, mit der sie früher dafür gekämpft hat, als Frau zu leben, pocht Marina nun erhobenen Hauptes auf ihr Recht auf Trauer. Und wenn schon nicht ihre Umgebung, so ist doch der Film ganz auf ihrer Seite und zeigt die zunehmend ins Abseits gedrängte Protagonistin als starke, lebenskluge – fantastische – Frau.



Eine fantastische Frau - Una Mujer Fantástica

Regie: Sebastián Lelio

Chile, USA, Deutschland und Spanien, 2017

Darsteller_innen: Daniela Vega, Francisco Reyes

Dolby 5.1, 1:2,39, 104 Minuten

Kinostart: 7. September 2017

Fabula Produktion in Koproduktion mit Komplizen Film, Muchas Gracias, Setembro Cine

Im Verleih von Piffl Medien



Mehr zum Film und der Trailer unter:

eine-fantastische-frau.de

www.facebook.com/EineFantastischeFrau





AVIVA-Berlin verlost 2x2 Freikarten. Bitte senden Sie uns dazu den Abschlußdialog aus dem Trailer mit Angabe Ihrer Postadresse bis zum 14.09.2017 per Email an folgende Adresse: info@aviva-berlin.de





Quelle: Piffl Medien

Gewinnspiele > Beitrag vom 07.09.2017 AVIVA-Redaktion